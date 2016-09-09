Orari di apertura della Pinacoteca

La Pinacoteca durante le Feste Mariane osserverà il seguente orario di apertura:

Venerdì 9 settembre 08.30 – 20.00

Sabato 10 settembre 08.30 – 22.30

Domenica 11 settembre 08.30 – 13,45 / 16.00 – 20.00

Lunedì 12 settembre 14.00 – 20.00

Martedi 13 settembre 08.30 – 20.00

Contatti utili per informazioni sulla mostra:

Comune di Reggio Calabria

Piazza Italia 1, 89100

Assessorato alla Cultura Pinacoteca Civica

Tel.: 0965 21510

Pinacoteca Civica:

Via Osanna 6, Reggio Calabria 89100

Tel. 0965324822

e-mail: pinacoteca@reggiocal.it

La Pinacoteca Civica di Reggio Calabria è un museo che custodisce ed espone opere d’arte prevalentemente di proprietà del Comune di Reggio Calabria. Le opere più antiche (XV-XIX secolo) derivano dalle collezioni dell’ex-Museo Civico, fondato nel 1882 e soppresso nel 1948; le opere più moderne (XIX-XX secolo) derivano da acquisti e donazioni.

La Sede

La Pinacoteca Civica è ospitata nei locali posti al primo piano fuori terra del Teatro Comunale “F. Cilea” costruito tra il 1920 ed il 1931 su progetto degli ingegneri Domenico De Simone e Carlo Laviny. La ristrutturazione, su progetto dell’architetto Fabio Mariano è avvenuta tra il 2006 ed il 2008. Di particolare pregio è il salone centrale, completamente dipinto con decorazioni a finto marmo alle pareti con decori a stucco e profilature in oro ed arricchito da tre splendidi lampadari in vetro di murano.