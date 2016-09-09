Orari di apertura della Pinacoteca
La Pinacoteca Civica resta aperta anche la sera durante le Feste Mariane: gli orari di ogni giornata dal 9 al 13 settembre e i contatti utili
09 Settembre 2016 - 12:57 | di Redazione
La Pinacoteca durante le Feste Mariane osserverà il seguente orario di apertura:
- Venerdì 9 settembre 08.30 – 20.00
- Sabato 10 settembre 08.30 – 22.30
- Domenica 11 settembre 08.30 – 13,45 / 16.00 – 20.00
- Lunedì 12 settembre 14.00 – 20.00
- Martedi 13 settembre 08.30 – 20.00
Contatti utili per informazioni sulla mostra:
Comune di Reggio Calabria
Piazza Italia 1, 89100
Assessorato alla Cultura Pinacoteca Civica
Tel.: 0965 21510
Pinacoteca Civica:
Via Osanna 6, Reggio Calabria 89100
Tel. 0965324822
e-mail: pinacoteca@reggiocal.it
La Pinacoteca Civica di Reggio Calabria è un museo che custodisce ed espone opere d’arte prevalentemente di proprietà del Comune di Reggio Calabria. Le opere più antiche (XV-XIX secolo) derivano dalle collezioni dell’ex-Museo Civico, fondato nel 1882 e soppresso nel 1948; le opere più moderne (XIX-XX secolo) derivano da acquisti e donazioni.
La Sede
La Pinacoteca Civica è ospitata nei locali posti al primo piano fuori terra del Teatro Comunale “F. Cilea” costruito tra il 1920 ed il 1931 su progetto degli ingegneri Domenico De Simone e Carlo Laviny. La ristrutturazione, su progetto dell’architetto Fabio Mariano è avvenuta tra il 2006 ed il 2008. Di particolare pregio è il salone centrale, completamente dipinto con decorazioni a finto marmo alle pareti con decori a stucco e profilature in oro ed arricchito da tre splendidi lampadari in vetro di murano.
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