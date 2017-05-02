Ordine dei Medici, premiazioni in assemblea

Si è svolta presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici l’assemblea annuale degli iscritti con l’approvazione del conto consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017 all’unanimità dei presenti.

Come consuetudine, il tavolo presidenziale è stato composto dal Presidente, dr. Pasquale Veneziano, dal Vicepresidente, dr. Giuseppe Zampogna, dal Segretario, dr. Vincenzo Nociti, dal Tesoriere, dr. Bruno Porcino e dal Presidente della Commissione Odontoiatri, dr. Filippo Frattima.

L’assemblea, oltre che per l’approvazione dei bilanci, è stata l’occasione per premiare coloro che vantano una lunga militanza nell’ambito professionale avendo tagliato il traguardo dei 60 e dei 50 anni dalla laurea in medicina.

I numeri degli iscritti all’Albo

Ad aprire il cerimoniale è stato il Segretario dell’Ordine, dr Vincenzo Nociti che ha enunciato i numeri relativi agli iscritti all’Albo Medici ed all’Albo Odontoiatri che, anche nell’ultimo anno segnano un lieve incremento. I medici, infatti, passano da 4741 a 4776 mentre i dentisti da 593 superano il muro dei 600 attestandosi a quota 606. Il dr. Nociti ha invitato la platea ad osservare un minuto di raccoglimento in memoria dei colleghi deceduti nell’ultimo anno.

“Ci avete lasciato il migliore sistema sanitario del mondo – ha affermato il Segretario rivolgendosi ai premiati – e di questo vi siamo grati ma adesso tocca a noi tornare a rimettere al centro del nostro lavoro, la persona nella sua totalità”.

Il bilancio dell’Ordine

Il tesoriere, dr. Bruno Porcino, poi ha relazionato sul bilancio preventivo 2017 e sul conto consuntivo 2016 che ha segnato un deciso segno positivo con un attivo di oltre 100 mila euro “frutto di una gestione seria ed attenta delle risorse dell’ente”.

“Vorrei rammentare – ha sottolineato il tesoriere – che la quota dell’Ordine rimane invariata da molti anni ed è fra le più basse, in assoluto, di tutta Italia. Questo risultato è stato possibile, fra l’altro, per il fatto che nessuno dei componenti del Consiglio percepisce gettoni di presenza né rimborsi spesa ma si impegna per l’Ordine solo per spirito di servizio”.

“Il mio impegno – ha concluso il dr. Porcino – sarà quello di continuare ad amministrare i fondi dell’ente con la stessa attenzione e la stessa oculatezza con cui si è proceduto in questi anni”.

“Sono felice – ha affermato il Presidente della Commissione Odontoiatri, dr. Filippo Frattima – di poter comunicare, l’importante traguardo ottenuto da tutte le Cao calabresi che sono riuscite ad evitare la chiusura della maggior parte degli studi odontoiatrici presenti sul nostro territorio. Grazie al dialogo instaurato con la Regione Calabria, sui requisiti strutturali degli studi, è stato adottato un provvedimento di legge equilibrato e razionale”.

Inoltre, il Presidente degli odontoiatri ha annunciato che l’Ordine continuerà a lavorare al progetto di realizzare un residence per medici sul territorio provinciale.

Le attività dell’Ordine nell’ultimo anno

A chiudere la serie di relazioni è stato, quindi, il Presidente dell’Ordine dei Medici reggino, dr Pasquale Veneziano che ha enunciato le numerose attività realizzate, nell’ultimo anno.

“I compiti dell’Ordine sono essenzialmente quelli di tenere gli Albi e far rispettare il codice deontologico – ha evidenziato il Presidente, dr. Pasquale Veneziano – ma noi siamo andati sempre ben oltre il nostro compitino. Sono stati attivati numerosi corsi di formazione per andare incontro alle esigenze di aggiornamento dei colleghi mentre per i giovani viene da anni organizzato un corso di deontologia e Blsd ma, dallo scorso anno, è stata attivata una serie di simulazioni di preparazione ai test di accesso alla scuole di specializzazione che hanno avuto dei riscontri positivi sia in termini di frequenza sia di percentuale di colleghi che sono riusciti a superare il test. Non va dimenticato, inoltre, che il corso di biomedicina, che abbiamo portato avanti, in sinergia con il Liceo Scientifico “Da Vinci”, è stato adottato dal Ministero dell’Università e dalla Fnomceo quale buona pratica di orientamento a livello nazionale e verrà sperimentata in 20 province con il nostro Ordine capofila”.

“Oltre al grande lavoro condotto dalle varie commissione ed al tradizionale e prestigioso appuntamento col Premio Ippocrate – ha aggiunto il dr. Veneziano – vorrei rammentare che abbiamo avuto ospiti nei mesi scorsi, presso la nostra sede, il Ministro della Salute, On.le Beatrice Lorenzin, ed il Presidente della Commissione Giustizia al Senato, On.le Nico D’Ascola che hanno relazionato sul tema referendum costituzionale e sanità”.

Per i sessant’anni di professione medica ad essere premiati sono stati i dottori: Piero Eugenio Francesco Tropea, Domenico Scordo, Annunziato Ciccone, Vincenzo Barilà, Fortunato Bellantoni, Antonio Mura, Ippolita Amuso, Marietta Ligato. Per i cinquant’anni di laurea, invece, a ricevere la medaglia di riconoscimento sono stati i dottori: Carlo Colella, Domenico, Cuzzucrea, Angelo De Caridi, Giuseppe Ferreri, Vincenzo Arceri, Giuseppe Scordo, Alberto Latella, Giuseppe Imbalzano, Francesco Ferraro, Luigia Fazzari, Paolo Sergi, Rocco Linarello, Domenico Luppino, Michele Macrì, Pasquale Alfredo Suraci, Michelangelo Mercuri, Rosa Rita De Leo, Pasquale Namia, Giuseppe Pettè, Francesco Palermiti, Domenico Vilasi. A pochi giorni dalla premiazione del cinquantesimo di laurea è venuto a mancare il dr. Francesco Jerace, il cui riconoscimento è stato ritirato il figlio Michelangelo, la moglie Caterina ed il nipote Francesco. La cerimonia di premiazione è stata officiata dal Presidente, dr Pasquale Veneziano, dal Vicepresidente, dr Giuseppe Zampogna, dal segretario, dr Vincenzo Nociti, dal Tesoriere, dr. Bruno Porcino, dal Presidente della Commissione Odontoiatri, dr Filippo Frattima nonché dai consiglieri dell’ente, dottori: Francesco Biasi, Rocco Cassone, Annamaria Danaro, Domenico Pistone, Marco Tescione, Antonino Zema e Carlo Nicolò.