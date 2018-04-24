Schermi in tutto il locale per la semifinale di Champions tra Liverpool e Roma, da vivere con pizza e cucina locale a chilometro zero

SEMIFINALE – C’è una italiana tra le migliori quattro formazioni d’Europa, è la Roma. La squadra di De Francesco dopo aver eliminato il Barcellona è la mina vagante di questo ultimo scorcio della Champions ed in quanto tale fuori da ogni pronostico.

I giallorossi giocheranno il primo atto della doppia sfida in uno degli stadi più affascinanti e calorosi al mondo come l’Anfield e ritrova il Liverpool, 34 anni dopo quella incredibile beffa subita ai calci di rigore, che ha negato all’allora formazione di Nils Liedholm di conquistare la prima Coppa dei Campioni.

Chi ama il calcio, qualunque sia la squadra del cuore, non può perdere un appuntameno simile e all’Hostaria dei Campi, con schermi visibili per tutto il locale, c’è la possibilità di goderselo davanti ad una buona pizza.

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766