Oscar 2016: ecco tutti i vincitori
L'88ª cerimonia degli Oscar premia The Revenant e Leonardo Di Caprio, miglior film Il caso Spotlight, sei statuette per Mad Max: tutte le categorie con i candidati
29 Febbraio 2016 - 11:05 | di Vincenzo Comi
di D. Giada Serranò – Si è tenuta, nella notte tra il 28 e il 29 febbraio, l’88^ cerimonia di premiazione degli Oscar, il premio più prestigioso del mondo per il cinema.
The Revenant e Mad Max: i film più premiati
Questa edizione premia finalmente Leonardo Di Caprio come “Migliore attore protagonista” per il film The Revenant. La pellicola diretta da Alejandro González Iñárritu (che ha trionfato nella scorsa edizione con Birdman) ha ricevuto ben tre statuette (“Miglior fotografia”, “Miglior regia” e “Miglior attore protagonista”).
Tanti premi anche per Mad Max- Fury Road che porta a casa sei statuette (“Migliori costumi”, “Miglior scenografia”, “Miglior trucco e acconciatura”, “Miglior montaggio”, “Miglior montaggio sonoro”, “Miglior sonoro”).
Come “Miglior attrice protagonista” trionfa Brie Larson per la pellicola Room, “Miglior film d’animazione” è Inside Out e “Miglior film” dell’anno è Il caso Spotlightdi Tom McCarthy e Josh Singer (che trionfa anche come “Migliore sceneggiatura originale”).
Fra i premiati anche l’italiano Ennio Morricone con il premio “Miglior colonna sonora” per il film The Hateful Eight diretto da Quentin Tarantino.
La lista completa dei vincitori
Questa è la lista completa di tutti i vincitori:
MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE
- Tom McCarthy e Josh Singer – Il caso Spotlight (Spotlight)
Altri candidati:
- Matt Charman, Ethan Coen e Joel Coen – Il ponte delle spie (Bridge of Spies)
- Alex Garland – Ex Machina
- Josh Cooley, Ronnie del Carmen, Pete Docter e Meg LeFauve – Inside Out
- Andrea Berloff, Jonathan Herman, S. Leight Savidge e Alan Wenkus – Straight Outta Compton
MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE
- Charles Randolph e Adam McKay – La grande scommessa (The Big Short)
Altri candidati:
- Nick Hornby – Brooklyn’
- Phyllis Nagy – Carol
- Drew Goddard – Sopravvissuto – The Martian (The Martian)
- Emma Donoghue – Room
MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA
- Alicia Vikander – The Danish Girl
Altri candidati:
- Jennifer Jason Leigh – The Hateful Eight
- Rooney Mara – Carol
- Rachel McAdams – Il caso Spotlight (Spotlight)
- Kate Winslet – Steve Jobs
MIGLIORI COSTUMI
- Jenny Beavan – Mad Max: Fury Road
Altri candidati:
- Sandy Powell – Carol
- Sandy Powell – Cenerentola (Cinderella)
- Paco Delgado – The Danish Girl
- Jacqueline West – Revenant – Redivivo (The Revenant)
MIGLIOR SCENOGRAFIA
- Colin Gibson e Lisa Thompson – Mad Max: Fury Road
Altri candidati:
- Rena DeAngelo, Bernhard Henrich e Adam Stockhausen – Il ponte delle spie (Bridge of Spies)
- Michael Standish e Eve Stewart – The Danish Girl
- Celia Bobak e Arthur Max – Sopravvissuto – The Martian (The Martian)
- Jack Fisk e Hamish Purdy – Revenant – Redivivo (The Revenant)
MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA
- Lesley Vanderwalt, Elka Wardega e Damian Martin – Mad Max: Fury Road
Altri candidati:
- Love Larson e Eva Von Bahr – Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve (Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann)
- Sian Grigg, Duncan Jarman e Robert A. Pandini – Revenant – Redivivo (The Revenant)
MIGLIOR FOTOGRAFIA
- Emmanuel Lubezki – Revenant – Redivivo (The Revenant)
Altri candidati:
- Ed Lachman – Carol
- Robert Richardson – The Hateful Eight
- John Seale – Mad Max: Fury Road
- Roger Deakins – Sicario
MIGLIOR MONTAGGIO
Margaret Sixel – Mad Max: Fury Road
Altri candidati:
- Hank Corwin – La grande scommessa (The Big Short)
- Stephen Mirrione – Revenant – Redivivo (The Revenant)
- Tom McArdle – Il caso Spotlight (Spotlight)
- Maryann Brandon e Mary Jo Markey – Star Wars: Il risveglio della Forza (Star Wars: The Force Awakens)
MIGLIOR MONTAGGIO SONORO
- Mark Mangini e David White – Mad Max: Fury Road
Altri candidati:
- Alan Robert Murray – Sicario
- Matthew Wood e David Acord – Star Wars: Il risveglio della Forza (Star Wars: The Force Awakens)
- Oliver Tarney – Sopravvissuto – The Martian (The Martian)
- Martin Hernandez e Lon Bender – Revenant – Redivivo (The Revenant)
MIGLIOR SONORO
- Chris Jenkins, Gregg Rudloff e Ben Osmo – Mad Max: Fury Road
Altri candidati:
- Andy Nelson, Gary Rydstrom e Drew Kunin – Il ponte delle spie (Bridge of Spies)
- Andy Nelson, Christopher Scarabosio e Stuart Wilson – Star Wars: Il risveglio della Forza (Star Wars: The Force Awakens)
- Paul Massey, Mark Taylor e Mac Ruth – Sopravvissuto – The Martian (The Martian)
- Jon Taylor, Frank A. Montaño, Randy Thom e Chris Duesterdiek – Revenant – Redivivo (The Revenant)
MIGLIORI EFFETTI SPECIALI
- Mark Williams Ardington, Sara Bennett, Paul Norris e Andrew Whitehurst – Ex Machina
Altri candidati:
- Andrew Jackson, Dan Oliver, Andy Williams e Tom Wood – Mad Max: Fury Road
- Anders Langlands, Chris Lawrence, Richard Stammers e Steven Warner – Sopravvissuto – The Martian (The Martian)
- Richard McBride, Matt Shumway, Jason Smith e Cameron Waldbauer – Revenant – Redivivo (The Revenant)
- Chris Corbould, Roger Guyett, Paul Kavanagh e Neal Scanlan – Star Wars: Il risveglio della Forza(Star Wars: The Force Awakens)
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE
Bear Story, regia di Gabriel Osorio Vargas
Altri candidati:
- Prologue, regia di Richard Williams
- Sanjay’s super team, regia di Sanjay Patel
- We can’t live without cosmos, regia di Konstantin Bronzit
- World of tomorrow, regia di Don Hertzfeldt
MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE
- Inside Out, regia di Pete Docter e Ronnie del Carmen
Altri candidati:
- Anomalisa, regia di Charlie Kaufman e Duke Johnson
- Il bambino che scoprì il mondo (Boy & The World), regia di Alê Abreu
- Shaun, vita da pecora – Il film (Shaun the Sheep Movie), regia di Mark Burton e Richard Starzak
- Quando c’era Marnie (思い出のマーニー Omoide no Mānī?), regia di Hiromasa Yonebayashi
MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA
- Mark Rylance – Il ponte delle spie (Bridge of Spies)
Altri candidati:
- Christian Bale – La grande scommessa (The Big Short)
- Tom Hardy – Revenant – Redivivo (The Revenant)
- Mark Ruffalo – Il caso Spotlight (Spotlight)
- Sylvester Stallone – Creed – Nato per combattere (Creed)
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO
- A Girl In The River: The Price Of Foregiveness – regia di Sharmeen Obaid-Chinoy
Altri candidati:
- Body Team 12 – regia di David Darg e Bryn Mooser
- Chau, Beyond The Lines – regia di Courtney Marsh e Jerry France
- Claude Lenzmann: Spectres Of The Shoah – regia di Adam Benzine
- Last Dat Of Freedom – regia di Dee Hibert e Jones Nomi Talisman
MIGLIOR DOCUMENTARIO
Amy, regia di Asif Kapadia
Altri candidati:
- Cartel land, regia di Matthew Heineman
- The Look of Silence, regia di Joshua Oppenheimer
- What happened, miss Simone?, regia di Liz Garbus
- Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom, regia di Evgeny Afineevsky
MIGLIOR CORTOMETRAGGIO
- Stutterer, regia di Benjamin Cleary e Serena Armitage
Altri candidati:
- Ave Maria, regia di Basil Khalil
- Day one, regia di Henry Huges
- Everything will be ok, regia di Patrick Vollrath
- Shock, regia di Jamie Donoughue
MIGLIOR FILM STRANIERO
- Il figlio di Saul (Saul fia), regia di László Nemes (Ungheria)
Altri candidati:
- El abrazo de la serpiente, regia di Ciro Guerra (Colombia)
- Mustang, regia di Deniz Gamze Ergüven (Francia)
- Theeb, regia di Naji Abu Nowar (Giordania)
- A War, regia di Tobias Lindholm (Danimarca)
MIGLIOR COLONNA SONORA
- Ennio Morricone – The Hateful Eight
Altri candidati:
- Thomas Newman – Il ponte delle spie (Bridge Of Spies)
- Carter Burwell – Carol
- Jóhann Jóhannsson – Sicario
- John Williams – Star Wars: Il risveglio della Forza (Star Wars: The Force Awakens)
MIGLIOR CANZONE
- Writing’s on the Wall (Jimmy Napes e Sam Smith) – Spectre
Altri candidati:
- Earned It (Abel Tesfaye, Ahmad Balshe, Jason Daheala Quenneville e Stephan Moccio) –Cinquanta sfumature di grigio (Fifty Shades of Grey)
- Manta Ray (J. Ralph e Antony Hegarty) – Racing Extinction
- Simple Song #3 (David Lang) – Youth – La giovinezza (Youth)
- Til It Happens to You (Diane Warren e Lady Gaga) – The Hunting Ground
MIGLIOR REGIA
- Alejandro González Iñárritu – Revenant – Redivivo (The Revenant)
Altri candidati:
- Lenny Abrahamson – Room
- Tom McCarthy – Il caso Spotlight (Spotlight)
- Adam McKay – La grande scommessa (The Big Short)
- George Miller – Mad Max: Fury Road
MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA
- Brie Larson – Room
Altri candidati:
- Cate Blanchett – Carol
- Jennifer Lawrence – Joy
- Charlotte Rampling – 45 anni (45 Years)
- Saoirse Ronan – Brooklyn
MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA
- Leonardo DiCaprio – Revenant – Redivivo (The Revenant)
Altri candidati:
- Bryan Cranston – L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo (Trumbo)
- Matt Damon – Sopravvissuto – The Martian (The Martian)
- Michael Fassbender – Steve Jobs
- Eddie Redmayne – The Danish Girl
MIGLIOR FILM
- Il caso Spotlight (Spotlight), regia di Tom McCarthy
Altri candidati:
- La grande scommessa (The Big Short), regia di Adam McKay
- Il ponte delle spie (Bridge of Spies), regia di Steven Spielberg
- Brooklyn, regia di John Crowley
- Mad Max: Fury Road, regia di George Miller
- Sopravvissuto – The Martian (The Martian), regia di Ridley Scott
- Revenant – Redivivo (The Revenant), regia di Alejandro González Iñárritu
- Room, regia di Lenny Abrahamson
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