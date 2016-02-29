Oscar 2016: ecco tutti i vincitori

L'88ª cerimonia degli Oscar premia The Revenant e Leonardo Di Caprio, miglior film Il caso Spotlight, sei statuette per Mad Max: tutte le categorie con i candidati

di D. Giada Serranò – Si è tenuta, nella notte tra il 28 e il 29 febbraio, l’88^ cerimonia di premiazione degli Oscar, il premio più prestigioso del mondo per il cinema.

The Revenant e Mad Max: i film più premiati

Questa edizione premia finalmente Leonardo Di Caprio come “Migliore attore protagonista” per il film The Revenant. La pellicola diretta da Alejandro González Iñárritu (che ha trionfato nella scorsa edizione con Birdman) ha ricevuto ben tre statuette (“Miglior fotografia”, “Miglior regia” e “Miglior attore protagonista”).

Tanti premi anche per Mad Max- Fury Road che porta a casa sei statuette (“Migliori costumi”, “Miglior scenografia”, “Miglior trucco e acconciatura”, “Miglior montaggio”, “Miglior montaggio sonoro”, “Miglior sonoro”).

Come “Miglior attrice protagonista” trionfa Brie Larson per la pellicola Room, “Miglior film d’animazione” è Inside Out e “Miglior film” dell’anno è Il caso Spotlightdi Tom McCarthy e Josh Singer (che trionfa anche come “Migliore sceneggiatura originale”).

Fra i premiati anche l’italiano Ennio Morricone con il premio “Miglior colonna sonora” per il film The Hateful Eight diretto da Quentin Tarantino.

La lista completa dei vincitori

Questa è la lista completa di tutti i vincitori:

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Tom McCarthy e Josh Singer – Il caso Spotlight (Spotlight)

Altri candidati:

Matt Charman, Ethan Coen e Joel Coen – Il ponte delle spie (Bridge of Spies)

Alex Garland – Ex Machina

Josh Cooley, Ronnie del Carmen, Pete Docter e Meg LeFauve – Inside Out

Andrea Berloff, Jonathan Herman, S. Leight Savidge e Alan Wenkus – Straight Outta Compton

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Charles Randolph e Adam McKay – La grande scommessa (The Big Short)

Altri candidati:

Nick Hornby – Brooklyn’

Phyllis Nagy – Carol

Drew Goddard – Sopravvissuto – The Martian (The Martian)

Emma Donoghue – Room

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Alicia Vikander – The Danish Girl

Altri candidati:

Jennifer Jason Leigh – The Hateful Eight

Rooney Mara – Carol

Rachel McAdams – Il caso Spotlight (Spotlight)

Kate Winslet – Steve Jobs

MIGLIORI COSTUMI

Jenny Beavan – Mad Max: Fury Road

Altri candidati:

Sandy Powell – Carol

Sandy Powell – Cenerentola (Cinderella)

Paco Delgado – The Danish Girl

Jacqueline West – Revenant – Redivivo (The Revenant)

MIGLIOR SCENOGRAFIA

Colin Gibson e Lisa Thompson – Mad Max: Fury Road

Altri candidati:

Rena DeAngelo, Bernhard Henrich e Adam Stockhausen – Il ponte delle spie (Bridge of Spies)

Michael Standish e Eve Stewart – The Danish Girl

Celia Bobak e Arthur Max – Sopravvissuto – The Martian (The Martian)

Jack Fisk e Hamish Purdy – Revenant – Redivivo (The Revenant)

MIGLIOR TRUCCO E ACCONCIATURA

Lesley Vanderwalt, Elka Wardega e Damian Martin – Mad Max: Fury Road

Altri candidati:

Love Larson e Eva Von Bahr – Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve (Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann)

Sian Grigg, Duncan Jarman e Robert A. Pandini – Revenant – Redivivo (The Revenant)

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Emmanuel Lubezki – Revenant – Redivivo (The Revenant)

Altri candidati:

Ed Lachman – Carol

Robert Richardson – The Hateful Eight

John Seale – Mad Max: Fury Road

Roger Deakins – Sicario

MIGLIOR MONTAGGIO

Margaret Sixel – Mad Max: Fury Road

Altri candidati:

Hank Corwin – La grande scommessa (The Big Short)

Stephen Mirrione – Revenant – Redivivo (The Revenant)

Tom McArdle – Il caso Spotlight (Spotlight)

Maryann Brandon e Mary Jo Markey – Star Wars: Il risveglio della Forza (Star Wars: The Force Awakens)

MIGLIOR MONTAGGIO SONORO

Mark Mangini e David White – Mad Max: Fury Road

Altri candidati:

Alan Robert Murray – Sicario

Matthew Wood e David Acord – Star Wars: Il risveglio della Forza (Star Wars: The Force Awakens)

Oliver Tarney – Sopravvissuto – The Martian (The Martian)

Martin Hernandez e Lon Bender – Revenant – Redivivo (The Revenant)

MIGLIOR SONORO

Chris Jenkins, Gregg Rudloff e Ben Osmo – Mad Max: Fury Road

Altri candidati:

Andy Nelson, Gary Rydstrom e Drew Kunin – Il ponte delle spie (Bridge of Spies)

Andy Nelson, Christopher Scarabosio e Stuart Wilson – Star Wars: Il risveglio della Forza (Star Wars: The Force Awakens)

Paul Massey, Mark Taylor e Mac Ruth – Sopravvissuto – The Martian (The Martian)

Jon Taylor, Frank A. Montaño, Randy Thom e Chris Duesterdiek – Revenant – Redivivo (The Revenant)

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Mark Williams Ardington, Sara Bennett, Paul Norris e Andrew Whitehurst – Ex Machina

Altri candidati:

Andrew Jackson, Dan Oliver, Andy Williams e Tom Wood – Mad Max: Fury Road

Anders Langlands, Chris Lawrence, Richard Stammers e Steven Warner – Sopravvissuto – The Martian (The Martian)

Richard McBride, Matt Shumway, Jason Smith e Cameron Waldbauer – Revenant – Redivivo (The Revenant)

Chris Corbould, Roger Guyett, Paul Kavanagh e Neal Scanlan – Star Wars: Il risveglio della Forza(Star Wars: The Force Awakens)

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO D’ANIMAZIONE

Bear Story, regia di Gabriel Osorio Vargas

Altri candidati:

Prologue, regia di Richard Williams

Sanjay’s super team, regia di Sanjay Patel

We can’t live without cosmos, regia di Konstantin Bronzit

World of tomorrow, regia di Don Hertzfeldt

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Inside Out, regia di Pete Docter e Ronnie del Carmen

Altri candidati:

Anomalisa, regia di Charlie Kaufman e Duke Johnson

Il bambino che scoprì il mondo (Boy & The World), regia di Alê Abreu

Shaun, vita da pecora – Il film (Shaun the Sheep Movie), regia di Mark Burton e Richard Starzak

Quando c’era Marnie (思い出のマーニー Omoide no Mānī?), regia di Hiromasa Yonebayashi

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Mark Rylance – Il ponte delle spie (Bridge of Spies)

Altri candidati:

Christian Bale – La grande scommessa (The Big Short)

Tom Hardy – Revenant – Redivivo (The Revenant)

Mark Ruffalo – Il caso Spotlight (Spotlight)

Sylvester Stallone – Creed – Nato per combattere (Creed)

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO DOCUMENTARIO

A Girl In The River: The Price Of Foregiveness – regia di Sharmeen Obaid-Chinoy

Altri candidati:

Body Team 12 – regia di David Darg e Bryn Mooser

Chau, Beyond The Lines – regia di Courtney Marsh e Jerry France

Claude Lenzmann: Spectres Of The Shoah – regia di Adam Benzine

Last Dat Of Freedom – regia di Dee Hibert e Jones Nomi Talisman

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Amy, regia di Asif Kapadia

Altri candidati:

Cartel land, regia di Matthew Heineman

The Look of Silence, regia di Joshua Oppenheimer

What happened, miss Simone?, regia di Liz Garbus

Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom, regia di Evgeny Afineevsky

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Stutterer, regia di Benjamin Cleary e Serena Armitage

Altri candidati:

Ave Maria, regia di Basil Khalil

Day one, regia di Henry Huges

Everything will be ok, regia di Patrick Vollrath

Shock, regia di Jamie Donoughue

MIGLIOR FILM STRANIERO

Il figlio di Saul (Saul fia), regia di László Nemes (Ungheria)

Altri candidati:

El abrazo de la serpiente, regia di Ciro Guerra (Colombia)

Mustang, regia di Deniz Gamze Ergüven (Francia)

Theeb, regia di Naji Abu Nowar (Giordania)

A War, regia di Tobias Lindholm (Danimarca)

MIGLIOR COLONNA SONORA

Ennio Morricone – The Hateful Eight

Altri candidati:

Thomas Newman – Il ponte delle spie (Bridge Of Spies)

Carter Burwell – Carol

Jóhann Jóhannsson – Sicario

John Williams – Star Wars: Il risveglio della Forza (Star Wars: The Force Awakens)

MIGLIOR CANZONE

Writing’s on the Wall (Jimmy Napes e Sam Smith) – Spectre

Altri candidati:

Earned It (Abel Tesfaye, Ahmad Balshe, Jason Daheala Quenneville e Stephan Moccio) –Cinquanta sfumature di grigio (Fifty Shades of Grey)

Manta Ray (J. Ralph e Antony Hegarty) – Racing Extinction

Simple Song #3 (David Lang) – Youth – La giovinezza (Youth)

Til It Happens to You (Diane Warren e Lady Gaga) – The Hunting Ground

MIGLIOR REGIA

Alejandro González Iñárritu – Revenant – Redivivo (The Revenant)

Altri candidati:

Lenny Abrahamson – Room

Tom McCarthy – Il caso Spotlight (Spotlight)

Adam McKay – La grande scommessa (The Big Short)

George Miller – Mad Max: Fury Road

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Brie Larson – Room

Altri candidati:

Cate Blanchett – Carol

Jennifer Lawrence – Joy

Charlotte Rampling – 45 anni (45 Years)

Saoirse Ronan – Brooklyn

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Leonardo DiCaprio – Revenant – Redivivo (The Revenant)

Altri candidati:

Bryan Cranston – L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo (Trumbo)

Matt Damon – Sopravvissuto – The Martian (The Martian)

Michael Fassbender – Steve Jobs

Eddie Redmayne – The Danish Girl

MIGLIOR FILM

Il caso Spotlight (Spotlight), regia di Tom McCarthy

Altri candidati: