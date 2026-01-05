Sanità, Mattiani: “Ospedale Polistena non chiude, basta sciacallaggio”

"Non lasceremo i reparti sguarniti, ma stiamo già valutando percorsi alternativi e reclutamento di personale per assicurare che ogni cittadino di Polistena e del comprensorio continui a ricevere le cure necessarie”, assicura il consigliere regionale

È il Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani a smentire seccamente la notizia di una possibile chiusura dell’Ospedale di Polistena. Una eventualità che sta destando parecchie preoccupazioni tra i cittadini della Piana di Gioia Tauro, che il Consigliere Mattiani intende tranquillizzare.

Nessun rischio di chiusura per l’Ospedale di Polistena

“È necessario ristabilire la realtà dei fatti di fronte a narrazioni distorte che hanno l’unico obiettivo di generare panico tra i cittadini per mero opportunismo politico. L’Ospedale di Polistena, presidio fondamentale per la Piana, non corre alcun rischio di chiusura, né tantomeno lo corre il suo reparto di rianimazione.

La difficoltà che sta affrontando, legata a una temporanea accentuazione di carenza di personale, è legata esclusivamente alla mancata proroga nazionale della norma che permetteva l’impiego dei medici in pensione. È un vuoto legislativo che colpisce l’Italia intera e che non dipende in alcun modo dalla volontà o dalla programmazione regionale.

Trasformare un ostacolo burocratico in un atto d’accusa contro la gestione locale è un’operazione di sciacallaggio che rispediamo al mittente. Non lasceremo i reparti sguarniti, ma stiamo già valutando percorsi alternativi e reclutamento di personale per assicurare che ogni cittadino di Polistena e del comprensorio continui a ricevere le cure necessarie”.

Il ruolo strategico del presidio sanitario per la Piana

Prosegue ancora il Consigliere Mattiani sul ruolo dell’Ospedale di Polistena:

“Lo abbiamo più volte ribadito: l’Ospedale di Polistena era, è e rimarrà un presidio sanitario fondamentale per la Piana di Gioia Tauro che non verrà dismesso neanche dopo la realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana, anzi sarà oggetto di potenziamento.

Questo è quello che abbiamo fatto in questi anni ed è quello che continueremo a fare. Proseguiremo a lavorare con impegno e in silenzio, perseguendo soluzioni rispetto alle problematiche che affliggono la nostra Regione”.

Così Giuseppe Mattiani, capogruppo della Lega nel Consiglio della Regione Calabria.