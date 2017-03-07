Ospitato dal Leo Club di Cosenza ‘Marlena Parisi’ il terzo Interclub d’Area Calabria

Domenica 5 marzo dalle 10:00 alle 17:30, presso l’Italiana Hotels di Cosenza, si è svolto il terzo interclub d’Area Calabria per l’anno sociale 2016-2017, il primo dell’anno solare 2017, organizzato dal Leo Club “Marlena Parisi” cosentino, con Presidente Angela De Lorenzo. Presenti le rappresentanze di 12 club calabresi, la quasi totalità dei club regionali, e le seguenti cariche Lions e Leo: il Secondo Vice Governatore del Distretto Lions 108Ya Paolo Gattola, il Presidente del Lions Club Cosenza Host Lidia Pecoriello, il Presidente del Distretto Leo 108Ya Valeria Castaldo, il Vicepresidente del Distretto Leo Francesco Bagnato, il Vicecerimoniere del Distretto Leo Francesco Coppoletta, il Delegato d’Area Calabria Andrea Scarpino, il Delegato d’Area Campania-Basilicata Pasquale Carbone, il Presidenze di zona Ionio Salvatore Guzzo, il Presidente di zona Scolacium Antonio Mazza, il Presidente di zona Rhegium Paolo Battaglia, oltre che gli officer d’area e i rappresentanti di club.

I lavori dell’interclub

Dopo gli interventi di saluto delle massime cariche presenti sono iniziati i lavori di relazione delle attività che hanno riguardato sia i singoli club che i principali service d’area, distrettuali e nazionali.

Questo interclub è stato caratterizzato dal “salotto dei candidati”, un’occasione in cui l’attuale Vicepresidente del Distretto Francesco Bagnato e il Delegato d’Area Campania-Basilicata Pasquale Carbone, candidati rispettivamente alla presidenza e alla vicepresidenza distrettuale per l’anno sociale 2017-2018, hanno risposto alle domande dei soci Leo in merito ai loro programmi e alla loro decisione di candidarsi. Il Cerimoniere del Distretto Antonietta Cesarano, insieme ad altro soci di una folta rappresentanza dell’Area Campania-Basilicata, hanno poi illustrato ai presenti i dettagli della XXI Conferenza Distrettuale, che si terrà dal 24 al 26 marzo presso l’Hotel Sant’Angelo di Pimonte in provincia di Napoli.

Le parole di Angela De Lorenzo

Angela De Lorenzo, presidente del club “Marlena Parisi”, nella dichiarazione da lei rilasciata non nasconde parole e sentimenti di gratitudine nei confronti di chi ha reso possibile il successo dell’interclub di Cosenza:

“Per quanto mi riguarda, sono stata molto felice di ospitare con il mio club uno degli eventi più importanti per l’area nell’anno sociale. La giornata è riuscita soprattutto per la numerosa partecipazione dei club calabresi e campani, ai quali vanno i miei ringraziamenti. Un grazie speciale va ai miei soci, che sono stati fondamentali per la riuscita dell’evento.”

Sulla buona riuscita dell’evento si è espresso anche il Delegato per la Calabria, Andrea Scarpino:

“E’ stato il primo interclub del nuovo anno solare, come associazione ci eravamo lasciati alla cena degli auguri il 22 dicembre dell’anno scorso, e con ottimi numeri. Devo ringraziare Angela De Lorenzo, presidente del Leo Club di Cosenza, per il suo significativo aiuto ai fini dell’organizzazione dell’evento, e un sincero grazie va anche a Salvatore Guzzo, presidente della zona Ionio, la zona nella quale si è tenuto l’interclub. La buona riuscita dell’evento è la dimostrazione del fatto che io e gli altri membri del mio staff stiamo lavorando bene, e tutto ciò è testimoniato dalla grande partecipazione dei club e dei soci che aderiscono a questi importanti appuntamenti.”

Parole di sincero apprezzamento sono arrivate anche dal Presidente del Distretto, Valeria Castaldo:

“La riunione d’Area svoltasi a Cosenza è stato uno dei più vivi momenti di confronto vissuti dal Distretto Leo 108Ya. I due candidati alle massime cariche distrettuali si sono cimentati in un costruttivo dialogo con gli esponenti dell’Area Calabria, i quali hanno avuto modo di carpire informazioni e indiscrezioni sui programmi futuri. Il Delegato Andrea Scarpino si è rivelato ottimo padrone di casa.”

I prossimi appuntamenti

A questo interclub faranno seguito altri importanti appuntamenti: oltre alla XXI Conferenza Distrettuale, già citata, anche il quarto e ultimo interclub della Calabria per l’anno sociale in corso, che si svolgerà a Reggio Calabria nel mese di giugno.