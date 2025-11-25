ARCEA, anticipi Domanda Unica 2025: liquidati quasi 10 milioni agli agricoltori calabresi
Con questa tranche, il totale delle risorse già erogate dall’Agenzia regionale sale a 60.125.991,39 euro, una cifra che conferma il ritmo sostenuto delle liquidazioni in favore delle imprese agricole
25 Novembre 2025 - 16:34 | Comunicato Stampa
ARCEA ha disposto nuovi pagamenti per 9.650.347,53 euro a favore degli agricoltori calabresi, nell’ambito del terzo elenco degli anticipi della Domanda Unica – Campagna 2025. Lo rende noto l’assessore regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione, Gianluca Gallo.
“Stiamo rispettando gli impegni presi con il comparto agricolo – ha dichiarato l’assessore Gallo –. In una fase complessa per il settore, queste risorse rappresentano un sostegno concreto alla liquidità delle aziende calabresi, che potranno così programmare con maggiore serenità le attività dei prossimi mesi”.