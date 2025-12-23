In un PalaCalafiore colorato la Festa del Minibasket neroarancio

Il PalaCalafiore si è colorato dell’entusiasmo di Scoiattoli e Aquilotti delle scuole basket di Aleandre Reggio Calabria, Le Giare Melito, Pallacanestro Palmi, Pizzo PlayGround e Redel Reggio Calabria. Presente anche il responsabile regionale del minibasket Francesco Gualtieri.

​Un pomeriggio all’insegna dello sport puro e del divertimento ha trasformato lo storico palazzetto in un tempio della gioia per tanti mini-atleti.

​Una vera e propria invasione di energia positiva di bambini e famiglie ha arricchito una fantastica giornata per i colori neroarancio.

La Redel ringrazia le società partecipanti per il bel momento di condivisione in amicizia e tutti gli sponsor che hanno reso la manifestazione ancora più bella: la pasticceria Fragomeni per la degustazione di pandori e panettoni dal gusto inconfondibile e il Toys Center di Reggio Calabria, per aver donato due minicanestri ai neroarancio e aver dedicato una promozione speciale sui giocattoli a tutti i partecipanti.

Il pomeriggio si è concluso con un altro grande momento di sport. Bambini e famiglie hanno potuto assistere al match di campionato Redel vs Monopoli in programma alle 18,00, terminato con la bella vittoria della Viola e una grandissima festa in campo e sugli spalti.

Appuntamento per tutti all’anno nuovo per tanto basket e divertimento insieme.