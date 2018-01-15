A Palazza Alvaro la presentazione dei nuovi corsi dedicati agli studenti
Meeting alle 9.30 nella sala Perri di Palazzo Alvaro sui nuovi corsi per i giovani, con la consegna degli attestati del corso Meccatronico
15 Gennaio 2018 - 19:34 | di Vincenzo Comi
Un focus dedicato a tutto al territorio metropolitano, con particolare riguardo ai giovani e agli studenti, per illustrare i nuovi corsi della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed approfondirne i dettagli.
Il meeting si terrà mercoledì 17 gennaio, alle ore 9 e 30, presso la sala Perri di Palazzo Alvaro.
Al termine dell’incontro si svolgerà la cerimonia di consegna degli attestati di qualifica formazione professionale agli allievi della prima edizione del corso Meccatronico delle auto riparazioni.
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