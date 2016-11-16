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A Palazzo Arnone l’omaggio a Francesco Cilea

A Palazzo Arnone un incontro e un concerto per i 150 anni dalla nascita del compositore calabrese Francesco Cilea

16 Novembre 2016 - 14:52 | di Federica Geria

Venerdì 18 novembre 2016, alle ore 17.00, a Cosenza, Palazzo Arnone, si terrà Omaggio a Francesco Cilea, compositore calabrese di cui ricorrono i 150 anni della nascita.

Il professor Cesare Orselli presenterà, in qualità di autore, il libro Francesco Cilea Un artista dall’anima solitaria. Interverranno: Angela Acordon, direttore Polo Museale della Calabria; Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza; Mario Bozzo, presidente Fondazione Carical; Giorgio Feroleto, direttore del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza e Mario Spagnuolo, procuratore della Repubblica di Cosenza.

A colloquio con lo scrittore Cesare Orselli, il musicologo Vincenzo Grisostomi Travaglini. Coordina la giornalista Rosa Cardillo.

Seguirà un concerto, di grande suggestione, che riproporrà la produzione artistica di Francesco Cilea: tenore Stefano Tanzillo, soprano Silia Valente, tenore Federico Veltri e con la partecipazione del soprano Maria Carmela Conti; al pianoforte Andrea Bauleo.

L’iniziativa è indetta dall’Associazione Culturale Polimnia, in collaborazione con la Galleria Nazionale di Cosenza e con il patrocinio del MiBACT, della Regione Calabria, del Comune di Cosenza e del Touring Club Italiano.

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