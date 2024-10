Palazzo San Giorgio, presentazione delle “Alleanze per una comunità educante”

Sarà presentata lunedi 7 Maggio alle ore 10,30 nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio l’iniziativa “Alleanze per la comunità educante” promossa dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria che vede coinvolti gli Istituti comprensivi e le scuole secondarie del Comune di Reggio Calabria. Saranno presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà, i rappresentanti della Diocesi di Reggio-Bova, delle istituzioni e degli organismi associativi che hanno promosso il progetto, oltre al Garante regionale dell’Infanzia e l’Adolescenza Antonio Marziale, che ha patrocinato l’iniziativa.

Il gruppo di lavoro Alleanze per una comunità educante nasce nel mese di settembre 2017 per rispondere alle sfide educative che dal territorio reggino sono emerse recentemente in forme ancora più pressanti e complesse. Sfide che impongono la progettazione e la realizzazione di risposte organiche e continuative ai minori ed agli adolescenti, con una particolare attenzione alle periferie.

Promotori il Comune di Reggio Calabria (assessorati alla Istruzione, alle politiche sociali, allo sport ed alle politiche comunitarie) e la Città Metropolitana, assieme ad un gruppo di associazioni da anni impegnate nel territorio per la promozione dei diritti dell’infanzia, dell’adolescenza e dei giovani, organismi che hanno deciso di mettersi in rete per offrire gratuitamente alle scuole ed al territorio competenze ed esperienze.

Ad oggi hanno aderito alla prima fase di sperimentazione: 11 Istituti scolastici (7 Istituti comprensivi, 4 scuole secondarie) 20 associazioni, la Diocesi di Reggio-Bova, l’Associazione nazionale Magistrati, Il Centro Servizi al Volontariato. Per il prossimo anno scolastico sarà estesa a tutti gli Istituti scolastici che aderiranno.

Fonte: Ufficio Stampa Città di Reggio Calabria