Palestra di Locri, positivo il sopralluogo dopo i problemi strutturali

Sopralluogo di Città Metropolitana, Fip Calabria, delegati di famiglie e società sportive. Surace: “Si lavorerà per garantirne il prima possibile la piena funzionalità”

Mercoledì scorso si è svolto un positivo sopralluogo presso il Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, per monitorare la situazione della palestra, fondamentale per le attività scolastiche e sportive locali.

Insieme al vicesindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, era presente il presidente Fip Calabria Paolo Surace, i rappresentanti di genitori e associazioni sportive ed i tecnici dell’ente.

Problemi strutturali e disagi per la comunità

La struttura, molto bella e funzionale, è stata spesso precaria in occasione di precipitazioni meteorologiche, che hanno determinato copiose infiltrazioni, causando notevoli disagi all’intera Comunità locrese. Questi problemi hanno portato al rinvio di alcune partite e alla limitazione delle opportunità di allenamento per le società locali.

Il ruolo strategico della palestra per la comunità

La palestra riveste un ruolo fondamentale non solo per le attività didattiche, ma anche per le numerose iniziative sportive della società Eutimo Locri, che coinvolge centinaia di bambini e ragazzi, tra cui il rinomato torneo di basket Ionicup.

Il valore sportivo e sociale di questa struttura è inestimabile, come sottolineato dallo storico presidente Enzo Schirripa, che da anni promuove attività sportive e formative sul territorio.

L’incontro con il vicesindaco Carmelo Versace

A fronte di queste difficoltà, già prima del sopralluogo, il presidente della Fip Antonio Surace e l’attivissima delegata dei genitori Teresa Nicosia, avevano incontrato il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria, Carmelo Versace, negli uffici di piazza Italia.

Le dichiarazioni di Paolo Surace

“Il vicesindaco Versace ha mostrato fin da subito grande disponibilità e attenzione – ha commentato Surace –, rassicurando tutti sulla volontà dell’Amministrazione di volere risolvere il problema. I tecnici della Città Metropolitana, dopo aver verificato lo stato dei luoghi, realizzeranno i necessari lavori di manutenzione, affinché la palestra possa essere utilizzata regolarmente il prima possibile.

Abbiamo scritto una buona pagina di collaborazione tra il mondo sportivo-sociale e quello istituzionale con l’obiettivo di dare risposte alla Comunità di Locri e dell’intera Città Metropolitana.

Nell’esclusivo interesse comune, di tutela dei valori dello sport e della condivisione, fondamentali per la crescita del movimento sportivo, ma anche dell’intero territorio.