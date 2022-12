La Pallacanestro Viola si impone su Crema al PalaCalafiore

La Viola ha affrontato Crema nella tredicesima giornata di Serie B girone B, la squadra di coach Domenico Bolignano ha ben figurato sin dall’inizio del match. Il crescendo dei padroni di casa che hanno imposto bene il loro gioco sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Balic e Provenzani hanno dimostrato coraggio e carattere oltre a capacità balistiche di alto livello.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Renzi, risponde Crespi per Crema. Un errore per compagine, Wiltshire porta il punteggio sul 2 a 4. Ancora Crespi per gli ospiti. Diversi errori offensivi dei neroarancio. Spizzichini attacca il ferro e porta i suoi sul -2. Wiltshire per il 4 a 8. La tripla di Stepanovic vale il +7 di Crema. Balic in sottomano segna e guadagna la lunetta, trasforma il libero disponibile. Balic segna ancora, 9 a 11 il punteggio a meno di 4 minuti dalla fine della prima frazione di gioco. Wiltshire realizza il canestro del +4 di Crema. Diversi errori da parte di entrambe le squadre. Spizzichini in sospensione per l’11 a 13. Tentativi di tiro non finalizzati per la Viola e per Crema, si chiude sull’11 a 13 il primo quarto.

SECONDO QUARTO

Spizzichini in sottomano per il 13 a 13, Provenzani per la Viola, a Crespi risponde Marchini. Fazioli per il 17 a 17. Spizzichini per i neroarancio. E’ ancora Spizzichini a portare il punteggio sul 21 a 17. Wiltshire guadagna la lunetta, trasforma un solo libero dei due disponibili. Provenzani da sotto per il 23 a 18, sbaglia il libero supplementare disponibile. La tripla di Esposito porta gli avversari sul -2. Risponde Provenzani portando il punteggio sul 26 a 21. Stepanovic dalla lunetta trasforma un solo libero dei due a disposizione. Balic per il 28 a 22. Crespi avvicina i suoi sul -4. Lo score di Renzi dalla lunetta è uno su due. Anco Renzi attacca il ferro per il 31 a 25. Fazioli per il -4 di Crema. Crespi in allontanamento segna e guadagna la lunetta, trasformando il libero porta il punteggio sul 31 a 29. Marchini per il nuovo +4 neroarancio. Fazioli da sotto per Crema. Marchini dalla lunetta, due su due, Bischetti in sottomano per il 37 a 31. Renzi attacca il ferro, si va così all’intervallo lungo sul +8.

TERZO QUARTO

A Fazioli da sotto, risponde Renzi. Balic in sospensione per il +10. Un errore per compagine. Renzi in sottomano, 45 a 33 il punteggio. Farina dalla lunga distanza, risponde Stepanovic. Bischetti dalla lunetta uno su due. Diversi errori per le due squadre. Farina ancora una volta da tre, 52 a 35 per la Pallacanestro Viola a meno di cinque minuti dalla fine della terza frazione di gioco. Bischetti da sotto per il +19. Crespi segna per Crema. La tripla di Wiltshire vale il 54 a 40. Balic in sospensione per il 56 a 40. Crespi schiaccia per il -14 degli ospiti. Bischetti subisce fallo, trasforma entrambi i liberi. Renzi guadagna la lunetta, entrambi i liberi valgono il vantaggio di +18, si va sul punteggio di 60 a 42 all’ultimo quarto.

ULTIMO QUARTO

Balic attacca il ferro porta i suoi sul +20 e dalla lunetta trasforma il tiro supplementare. Ziviani porta il punteggio sul 63 a 44. Renzi dalla lunetta trasforma il libero determinato dal fallo tecnico. Spizzichini va sul 66 a 44. Tripla di Fazioli. Wiltshire trasforma entrambi i liberi.

Fasi finali

La Pallacanestro Viola mantiene il vantaggio, realizza nuovamente Farina porta il punteggio sul 68 a 49. Crespi dalla lunetta fa 0 su 2. Fazioli dalla lunetta 1 su 2. Provenzani in sospensione per la Pallacanestro Viola. Ziviani due su due, la tripla di Provenzani vale il 73 a 52. Wiltshire per il 73 a 54. Fazioli due su due. Provenzani dalla lunetta trasforma entrambi i liberi. Crema non molla con Fazioli per il 75 a 59, risponde Farina. Renzi dalla lunetta, due su due per lui, risponde Fazioli. Renzi porta il punteggio sull’81 a 61. L’ultimo tiro è di Ballati, si chiude la partita sull’81 a 64 per la Pallacanestro Viola.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria – Logiman Pall. Crema 81-64 (11-13, 28-18, 21-11, 21-22)

Pall. Viola Reggio Calabria: Andrea Renzi 18 (6/10, 0/3), Vincenzo Provenzani 16 (4/6, 2/4), Amar Balic 14 (6/9, 0/4), Simone Farina 10 (2/4, 2/2), Stefano Spizzichini 10 (5/8, 0/0), Federico Bischetti 7 (2/2, 0/1), Davide Marchini 6 (2/6, 0/3), Giambattista Davis 0 (0/2, 0/0), Michelangelo Laquintana 0 (0/0, 0/1), Alessandro Musolino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 18 – Rimbalzi: 38 6 + 32 (Andrea Renzi, Amar Balic 10) – Assist: 15 (Amar Balic 8)

Logiman Pall. Crema: Filippo Fazioli 24 (6/10, 3/6), Riccardo Crespi 14 (7/9, 0/2), William luca Wiltshire 13 (3/7, 1/6), Arsenije Stepanovic 6 (1/3, 1/4), Lorenzo Ziviani 4 (1/4, 0/1), Andrea Ballati 3 (0/3, 1/2), Alessandro Esposito 0 (0/0, 0/0), Andrija Lazukic 0 (0/1, 0/0), Thomas Carinelli 0 (0/0, 0/0), Nikola Ivanaj 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 17 – Rimbalzi: 28 3 + 25 (Riccardo Crespi 7) – Assist: 8 (Filippo Fazioli 4)