Pallacanestro Viola, la buona prestazione neroarancio non basta. Mestre si impone al PalaCalafiore

La Pallacanestro Viola ha affrontato la Gemini Mestre, prima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Ottima prestazione dei neroarancio, alla lunga sono emersi i valori degli avversari, già pronti per affrontare un campionato lungo e difficile. I ragazzi di Bolignano, indietro con la preparazione, dovranno lavorare molto per ottimizzare le performance durante l'intera partita.

PRIMO QUARTO

I primi tre punti sono di Marchini. Doppio tentativo dalla distanza per Mestre, e tiro sbagliato da sotto. Renzi porta il vantaggio sul 5 a 0. Renzi in step back per il 7 a 0. Rossi da due per gli avversari. Davis attacca il ferro e porta il punteggio sul 9 a 2. Conti segna e subisce fallo, -4 per Mestre il punteggio. Di Meco segna, punteggio 9 a 7, Mazzucchelli firma il sorpasso avversario. Spizzichini il controsorpasso neroarancio. Conti per l'11 a 13, Conti non si ferma più è il suo il +4 degli ospiti. Renzi dalla lunga distanza per il -1 neroarancio a 2:43 dal termine. Marchini subisce fallo, trasforma uno dei due tiri liberi disponibili. Spizzichini è pronto al tiro che vale il 17 a 15 della Pallacanestro Viola. Mazzucchelli dalla lunetta realizza entrambi i tiri disponibili. Conti non sbaglia per il +2 di Mestre. Diversi errori da parte di entrambe le compagini a meno di un minuto dalla fine. Provenzani perde palla, Conti castiga i padroni di casa, Spizzichini sul finale porta il punteggio sul 19 a 21, si conclude così un primo quarto avvincente e combattuto.

SECONDO QUARTO

Si apre la seconda frazione di gioco con notevole nervosismo, Pellicano realizza da tre per il +5 degli ospiti, risponde Marchini sempre dalla lunga distanza portando il punteggio sul 22 a 24. Coach Bolignano chiama Time Out. Fasi concitate del match, continuano a spadroneggiare le difese. Renzi in allontanamento segna e guadagna la lunetta, realizza anche il supplementare per il vantaggio della Pallacanestro Viola. Un errore dopo l'altro il punteggio rimane fermo sul 25 a 24 per i padroni di casa. Caversazio da tre, Renzi da due, sempre Caversazio per Mestre da due poi il supplementare. Renzi subisce fallo e realizza entrambi i liberi. Mazzucchelli porta il punteggio sul 29 a 30 per gli ospiti. Spizzichini recupera un pallone impossibile per il 31- 30, risponde Mestre con Conti per il 31 a 32. Mazzucchelli allunga il vantaggio per il +3 degli avversari. Pellicano trasforma un solo libero dei due disponibili. Davis subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Mazzucchelli fa lo stesso per Mestre, subisce fallo e trasforma entrambi i liberi. Renzi è una sentenza in sospensione riporta a -2 la Pallacanestro Viola a meno di trenta secondi dal termine. Si va all'intervallo lungo con il canestro dalla lunga distanza di Provenzani, sul risultato di 35 a 40.

TERZO QUARTO

Spizzichini realizza da sotto, risponde Caversazio poi Spizzichini, poi Renzi per il 41 a 46. Uno su due di Conti dalla lunetta poi Pellicano, 41 a 49 il punteggio. Allunga ulteriormente Rossi per il +10 di Mestre. Spizzichini da sotto accorcia le distanze. Ancora lui per il -6. Provenzani per il -4 neroarancio. Il pubblico del PalaCalafiore si accende. E' di Rossi il 47 a 54. Provenzani allunga il vantaggio. Mazzucchelli subisce fallo, non trasforma alcun libero. La schiacciata di Provenzani vale il -6 neroarancio. Caversazio per Mestre, Spizzicchini per la Pallacanestro Viola. Ancora Caversazio per Mestre.

ULTIMO QUARTO

Pellicano da sotto, risponde Bischetti. Ancora Bischetti, risponde Rossi per Mestre, punteggio 57 a 66, risponde Pellicano. Punteggio fermo sul 57 a 68 a 7:31 dal termine. Di Meco dalla lunga distanza. Renzi attacca il ferro per il -11 neroarancio. Fallo tecnico a Mestre. Marchini uno su due. Possesso neroarancio, palla persa per la Pallacanestro Viola. Rossi per il +12. Spizzichini guadagna la lunetta, sbaglia entrambi i liberi disponibili.

Fasi finali ed analisi del match

Conti per il +15, Renzi risponde da sotto. Marchini penetra e porta il punteggio sul 64 a 75. Mazzucchelli per gli avversari dalla lunga distanza, errore di Mestre sul recupero palla, Renzi in step back porta il punteggio sul -12 per i padroni di casa. La segnatura del giocatore Di Meco vale il 66 a 80. Renzi guadagna la lunetta trasforma un solo libero. Davis uno su due dalla lunetta, a Caversazio risponde Renzi. Mazzucchelli da tre, Renzi guadagna la lunetta, trasforma un solo libero. Ancora Renzi per il -11 neroarancio. Conti trasforma entrambi i liberi a disposizione a meno di un minuto dalla fine. Marchini dalla lunetta con un due su due porta il punteggio sul 76 a 87, si chiude così il primo match di una buona Pallacanestro Viola.

Il tabellino

Pall. Viola Reggio Calabria - Gemini Mestre 76-87 (19-21, 16-19, 17-22, 24-25)

Pall. Viola Reggio Calabria: Andrea Renzi 31 (11/17, 1/3), Stefano Spizzichini 19 (8/14, 1/2), Davide Marchini 14 (2/2, 2/5), Giambattista Davis 7 (2/3, 0/0), Federico Bischetti 3 (0/0, 1/3), Vincenzo Provenzani 2 (1/3, 0/3), Simone Farina 0 (0/0, 0/0), Michelangelo Laquintana 0 (0/0, 0/0), Fabio lorenzo Freno 0 (0/0, 0/0), Alessandro rosario Ziino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 - Rimbalzi: 29 5 + 24 (Andrea Renzi, Giambattista Davis, Federico Bischetti 6) - Assist: 20 (Davide Marchini 6)

Gemini Mestre: Alberto Conti 21 (7/10, 1/10), Andrea Mazzucchelli 17 (2/4, 3/5), Tommaso Rossi 16 (5/8, 2/4), Edoardo Caversazio 12 (1/3, 3/6), Nicolo' Pellicano 12 (4/7, 1/2), Manuel Di meco 6 (3/4, 0/1), Fabio Sebastianelli 3 (0/0, 1/2), Pietro Sequani 0 (0/1, 0/0), Edoardo Musco 0 (0/0, 0/0), Matias Bortolin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 29 8 + 21 (Edoardo Caversazio 7) - Assist: 13 (Andrea Mazzucchelli 4)