Pallacanestro Viola, il calendario 2025/2026 della Serie B interregionale girone F

La Pallacanestro Viola affronterà il campionato 2025/2026 iniziando in trasferta contro Brindisi nell’anticipo della prima giornata il 27 settembre alle ore 18:00. I neroarancio giocheranno contro un’altra squadra pugliese il 5 ottobre alle ore 19:00 al PalaCalafiore contro Molfetta. Per la terza giornata sarà la volta dello scontro col Barcellona in Sicilia il 12 ottobre alle ore 18:00. La domenica successiva, il 19 ottobre la squadra allenata da coach Cadeo, ritornerà tra le mura amiche contro il Mola New Basket di Bari.

Un inizio scoppiettante per Fernandez e soci con un roster rinforzato rispetto la scorsa stagione conclusa al primo turno dei Play Off. La compagine di Reggio Calabria in piena fase riorganizzativa procede con le ufficializzazioni. Il DS Vincenzo Meduri insieme a Coach Giulio Cadeo stanno allestendo una squadra di tutto rispetto. Diverse anche le conferme, su tutte quelle di Ani e di Paulinus oltre ovviamente al capitano in piena fase di recupero. L’intero ambiente dovrà sicuramente far tesoro dell’anno passato e puntare ad una stagione da protagonista. Le insidie non mancano, anche le altre compagini sono in pieno fermento per quanto riguarda il mercato.

Prima giornata di andata

Dinamo Basket Brindisi – Pallacanestro Viola 27/9/2025 ore 18:00 Palazumbo (Brindisi)

Seconda Giornata di andata

Pallacanestro Viola – Molfetta 5/10/2025 ore 19:00 Palacalafiore (Reggio Calabria)

Terza Giornata di andata

Barcellona Basket – Pallacanestro Viola 12/10/2025 ore 18:00 Palalberti (Messina)

Quarta Giornata di andata

Pallacanestro Viola – Mola New Basket 19/10/2025 ore 19:00 Palacalafiore (Reggio Calabria)

