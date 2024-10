Pallacanestro Viola: quattro Under in doppio tesseramento dalla Nuova Jolly

La Pallacanestro Viola annuncia una nuova collaborazione con una delle realtà cestistiche più attive sul territorio cittadino, soprattutto dal punto di vista giovanile: la Nuova Jolly.

Quattro atleti del sodalizio guidato da Romana Pirillo, infatti, saranno aggregati alla squadra neroarancio, in regime di doppio tesseramento.

Giovanni Centofanti (classe 2001), Cristian Artuso (classe 2002), Francesco Alampi (classe 2003) e Demetrio Scarfò (classe 2004), infatti, si alleneranno agli ordini di coach Moretti e avranno la possibilità di misurarsi anche col campionato regionale di serie C Silver.

Soddisfatta la dirigente che è l’anima della Nuova Jolly, Romana Pirillo: «Col benestare del nostro allenatore, coach Nino Furfari – ha dichiarato la dirigente – abbiamo accettato di buon grado la proposta del team neroarancio che darà ai nostri ragazzi l’opportunità di continuare l’eccellente lavoro svolto da coach Furfari, che continuerà naturalmente a seguirli brillantemente nei campionati Under 16 e Under 18, al fianco di una società che ha un progetto importante e ambizioso come la Pallacanestro Viola. Sarà sicuramente importante per i nostri 4 atleti potersi confrontare con giocatori più esperti e con un coach, Paolo Moretti, che riteniamo tra i migliori nel panorama nazionale».

Benvenuti Giovanni, Cristian, Francesco e Demetrio: in bocca al lupo per la vostra avventura in neroarancio!