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Palmi balla con i Sud Sound System. In migliaia alla nuova Area Mr.Burn

Doppio successo per Fatti di Musica nel fine settimana reggino: dopo Caparezza, la serata inaugurale del Music Burn Festival con migliaia di ragazzi e i gruppi locali

04 Agosto 2015 - 10:11 | di Vincenzo Comi

Sud Sound System in concerto a Palmi per il Music Burn Festival 1.0 all'Area Concerti Mr. Burn

Dopo il travolgente concerto di Caparezza di sabato sera a Reggio Calabria, premio “Miglior Live d’Autore dell’anno”, altra entusiasmante notte a Palmi insieme agli scatenati Sud Sound System. Doppio successo annunciato per il fine settimana reggino di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2015”, la 29° edizione della rassegna del Miglior Live d’Autore, ideata e diretta da Ruggero Pegna.

Il Music Burn Festival all’Area Concerti Mr. Burn

A Palmi, l’evento ha inaugurato il “Music Burn Festival 1.0” davanti a migliaia di ragazzi arrivati da tutta la provincia. Prima della storica band pugliese, ad accendere gli animi sono saliti sul palcoscenico alcuni gruppi locali: Mbiska, Grifondoro e Novataranta.

Alle 23 in punto, tra giochi di luci ed effetti speciali, sono arrivati gli attesissimi Sud Sound System, accompagnati dalla Bag a Riddim Band. Tra brani storici e dialoghi con il numerosissimo pubblico, il concerto ha trasformato l’ “Area Concerti Mr. Burn”, inaugurata con l’occasione, in una polveriera di contagiosa allegria. Tutti a cantare e ballare per circa due ore, al ritmo del reggae salentino del mitico gruppo amato da giovani, ormai, di varie generazioni.

I Sud Sound System hanno sfoderato tutto il repertorio della musica che li ha resi celebri: raggamuffin, dancehall reggae, ritmi giamaicani, dialetto salentino e le immancabili ballate di pizzica e tarantella. La lunga notte della prima edizione del “Music Burn Festival” è poi proseguita con vari dj set fino all’alba.

Le prossime date di Fatti di Musica in Calabria

Dopo i concerti a Reggio e provincia, la carovana di “Fatti di Musica” risale la regione. Questi i prossimi unici appuntamenti in Calabria della prestigiosa rassegna-festival, anche quest’anno realizzata in partenariato con l’Assessorato Regionale alla Cultura e la Comunità Europea, oltre alla collaborazione dei Comuni ospitanti: Carmen Consoli il 9 agosto all’Arena Magna Graecia di Catanzaro, Sergio Cammariere il 10 agosto al Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia, Eduardo De Crescenzo il 12 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella, i Subsonica il 13 agosto all’Arena Magna Graecia di Catanzaro Lido. Biglietti nelle prevendite abituali e Ticketone. Informazioni allo 0968441888 oppure al sito internet www.ruggeropegna.it.

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Ruggero PegnaPalmi Musica
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