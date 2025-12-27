Palmi, grande attesa per ilconcerto in piazza degli Eiffel 65

Il gruppo che ha segnato la musica italiana dei primi Duemila riporta dal vivo le hit che hanno fatto cantare intere generazioni

Palmi si prepara a ballare. Questa sera, 27 dicembre, gli Eiffel 65 tornano sul palco con un live set atteso e partecipato, in programma alle 21.30 in Piazza I Maggio.

A fine dicembre la Calabria si accende al ritmo della dance. Il gruppo che ha segnato la musica italiana dei primi Duemila riporta dal vivo le hit che hanno fatto cantare intere generazioni, trasformando le piazze in luoghi di festa e condivisione. Un ritorno che parla a pubblici diversi, tra nostalgia e voglia di stare insieme.

Il doppio appuntamento in Calabria

La tappa di Palmi apre un doppio appuntamento regionale. Domani, 28 dicembre, il tour farà tappa anche a Catanzaro, in Piazza Prefettura, pronta a diventare una grande discoteca a cielo aperto.

Il concerto di questa sera è realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria e rientra nel calendario di eventi pensati per animare il territorio durante le festività natalizie.

Uun live set carico di energia, capace di riportare al centro la musica e il piacere di vivere la piazza. A Palmi, la notte del 27 dicembre parlerà il linguaggio della dance.