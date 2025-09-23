Costa Viola, incendi dolosi sul Tracciolino. Falcomatà: ‘Non arretriamo di un millimetro’

“Un altro fatto gravissimo che svilisce il nostro territorio e le sue bellezze. Bruciati alberi piantumati nell’ambito della programmazione PNRR relativa a progetti di forestazione di aree urbane, periurbane ed extraurbane. Interessati i Vigili del Fuoco, hanno ipotizzato una matrice di origine dolosa”.

Sono le parole del Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà, che aggiunge:

“Attacchi al bene comune da parte di subdoli sabotatori che con la loro mano incendiaria deturpano un pezzo di paesaggio bellissimo, che si affaccia sulla Costa Viola, sul sentiero del Tracciolino a Palmi. Sia chiaro, non indietreggiamo di un millimetro, al cospetto di segnali, forse figli di una strategia intimidatoria che cerca di scalfire la serenità e il senso collettivo di appartenenza a una comunità e a un territorio che sono stanchi di soprusi e prevaricazioni e che sapranno ancora una volta rispondere, con la forza dell’impegno e con i valori di giustizia e legalità ai quali la stragrande maggioranza dei calabresi si ispira”.