Palmi: Noa stasera in concerto e domenica Alex Britti per la Varia 2014, evento “Patrimonio dell’ umanità dell’Unesco”. Ingresso libero

Tutto è ormai pronto per la “Varia” 2014 di Palmi, la città calabrese al centro dell’incantevole “Costa Viola” in provincia di Reggio Calabria.Questa sera in Piazza Duomo, con inizio alle ore 22.00, terrà il suo attesissimo concerto la celeberrima cantante israeliana Noa accompagnata dai suoi musicisti Gil Dor, Gadi Seri e Adam Ben Ezra. Si tratta, tra l’altro, di uno dei pochi concerti italiani del suo tour mondiale “Love Medicine”, titolo del nuovo album appena pubblicato che ha visto la collaborazione di musicisti eccezionali come Gilberto Gil e Pat Metheny. L’arrivo della stella israeliana, impegnata in prima linea per la pace nel mondo, è il suggello internazionale alla Varia 2014, evento spettacolare da poco consegnato al Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, dedicato a Maria Santissima della Sacra Lettera. Tra i brani più noti di Noa, artista capace di cantare in molte lingue, sono indimenticabili “Beatiful that way” su musica di Nicola Piovani, colonna sonora del pluripremiato film di Benigni “La Vita è Bella”, l’Ave Maria cantata in Vaticano, che ha fatto emozionare anche Papa Wojtyla, le sue straodrinarie versioni di “Eye In The Sky” di Alan Parson e di “We Can Work It Out” dei Beatles. Fortissimo il suo impegno sociale e umanitario, testimoniato da brani come “Hawk and Sparrow”, con la partecipazione dell’africano Lokua Kanza, sul tema dei conflitti nel Continente nero, o “We”, un monito perché non sia dimenticato il valore dell’individuo. Da sottolineare anche il suo recente album dedicato ai più grandi successi della canzone napoletana, “Noapolis”, conferma del suo amore per l’Italia e della sua grande versatilità artistica.Domenica, poi, dopo l’inizio del Corteo Storico delle ore 16.00 e il Trionfale Trasporto della Varia previsto per le ore 19.00, la chiusura è affidata all’unico concerto in Calabria del Tour 2014 di Alex Britti. L’artista romano e la sua band saliranno sul grande palcoscenico di Piazza 1° Maggio alle ore 22.00. Britti eseguirà tutti i suoi grandi successi col supporto di suggestivi disegni di luce, effetti e coinvolgenti immagini che scorreranno su schermi led incastonati nella scenografia. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.“Sono felice – dice Noa – di essere stata invitata in un’occasione così importante per tutta la popolazione di Palmi e l’intera Calabria, luogo dove ho incontrato sempre molto calore. Il giorno dopo ho un concerto in Spagna, ma ho voluto essere presente a tutti i costi. La musica – afferma Noa – ha la forza di trasformare la nostra vita e le nostre prospettive, è una piccola ma fondamentale luce. Sono certa che chi verrà mi aiuterà a rendere questo concerto speciale con il proprio amore, perché solo con l’amore si può inondare di pace ogni angolo del mondo!”.Pronto anche il carro di venti tonnellate che dovrà essere portato a spalla da ben duecento portatori a partire dalle ore 19.00 di domenica. La “Varia”, appunto, è un enorme carro sacro la cui altezza sfiora i venti metri, che rappresenta l’Universo e l’Assunzione in cielo della Vergine Maria, su cui prendono posto numerosi figuranti che ritraggono la Madonna, il Padreterno, gli Apostoli e gli Angeli. Complicati meccanismi, curati con grande attenzione e precisione, fanno girare il Sole, la Luna, la Ruota Persiana e i seggiolini delle bambine vestite da Angeli, mentre un’asta centrale ha il compito di sostenere il Padreterno e la bambina con il ruolo dell’Animella, i principali protagonisti posti in cima all’imponente carro, a oltre quindici metri d’altezza. “L’Animeddha” rappresenta il trionfo della Vergine al cielo e ad impersonarla è una fanciulla tra le più belle di Palmi di età compresa tra i 10 ed i 12 anni. Enorme lo sforzo organizzativo profuso per l’edizione 2014 della Varia, come tengono a ribadire il sindaco di Palmi, Giovanni Barone e il Presidente del Comitato Varia, Mario Caligiuri, assessore regionale alla Cultura: “Il riconoscimento ottenuto è motivo di orgoglio e stimolo per fare conoscere la storia e le bellezze di Palmi e della Calabria in tutto il mondo”. “L’Italia – aggiunge Caligiuri – è una nazione culturale che si unisce, appunto, attraverso le tradizioni e la cultura, occasioni di sviluppo e identità. La Varia è una manifestazione spettacolare, ma anche ricca di significati e il riconoscimento dell’Unesco ne rappresenta un’autentica testimonianza”. La “Varia” 2014 di Palmi è organizzata dall’Amministrazione Comunale e dal Comitato Varia, con il partenariato dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria, della Comunità Europea, della Provincia di Reggio Calabria e il contributo dello sponsor “Stocco&Stocco”. L’organizzazione tecnico-artistica dei due eventi musicali è affidata a Ruggero Pegna. Attese decine di migliaia di persone da tutto il Sud ed emigrati sparsi in ogni parte del mondo. L’ingresso è libero.