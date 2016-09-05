Paolo Belli e la sua band in concerto a Brattirò

Il noto cantante e showman Paolo Belli si esibirà, insieme alla sua band, in piazza c/da Saladino a Brattirò il 27 settembre in occasione dei festeggiamenti in onore dei Santi Medici Cosma e Damiano.

L’ingresso all’evento, preceduto il giorno precedente dall’esibizione del gruppo Hantura, è totalmente gratuito: #sialodatalamusica è il tour 2016 di Paolo Belli, che durante tutto l’anno ha toccato varie località italiane.

Adesso l’artista noto al pubblico per il suo swing versatile, colorato da una vena di pop, sarà in Calabria, il 27 settembre, per i solenni festeggiamenti di Brattirò: un’occasione da non perdere per ascoltare il live di un artista che, sin dai tempi dell’esordio con “Ladri di biciclette”, riesce sempre ad emozionare il pubblico grazie alle sue performance ricche di musica e vitalità, dal vivo come in tv, dove affianca negli show più riusciti targati Rai Uno (da “Torno sabato” fino a “Telethon” e a tutte le edizioni di “Ballando con le stelle”) noti personaggi della televisione come Giorgio Panariello, Carlo Conti e Milly Carlucci.