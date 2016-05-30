Paolo Conte a Reggio Calabria. Al via la prevendita!

Confermato l’ unico concerto al Sud dell’ “International Tour 2016” di Paolo Conte con la sua band per il 28 luglio alle ore 21.30 nella spettacolare cornice di Piazza del Castello Aragonese di Reggio Calabria, da poco restaurato e riaperto al pubblico. L’evento fa parte della trentesima edizione di “Fatti di Musica”, la rassegna del Miglior Live d’Autore diretta e organizzata da Ruggero Pegna, con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio, che lo anche inserito nel programma di “LuglioinJazzLive”.

L’evento assume un significato speciale per via dei pochi concerti che Conte terrà quest’anno in tutta Europa; queste sono infatti le date dell’intero “International Tour”: 9 giugno Bregenz (Austria), 28 giugno Barcellona (Spagna), 2 luglio Piazzola sul Brenta (Padova), 23 luglio Festival Jazz di Juan les Pins (Francia), 28 luglio Reggio Calabria, 6 agosto Monforte d’Alba (Cuneo), 22 ottobre Auditorium della Conciliazione di Roma, 29 ottobre PalaBanco di Brescia e 11 novembre Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Straordinaria la band, come al solito, con ben dieci eccezionali musicisti: Nunzio Barbieri, chitarra, chitarra elettrica, Lucio Caliendo, oboe, fagotto, percussioni, tastiere, Claudio Chiara, sax alto, sax tenore, sax baritono, flauto, fisarmonica, basso, tastiere, Daniele Dall’Omo, chitarra, Daniele Di Gregorio, batteria, percussioni, marimba, piano, Luca Enipeo, chitarra, Massimo Pizianti, fisarmonica, bandoneon, clarinetto, sax baritono, piano, tastiere, Piergiorgio Rosso, violino, Jino Touche, contrabasso, chitarra elettrica, Luca Velotti, sax soprano, sax tenore, sax contralto, sax baritono, clarinetto.

Il musicista e i suoi successi

Paolo Conte è senza dubbio il musicista e cantautore italiano più noto e acclamato al mondo. Sono suoi alcuni dei più grandi successi di sempre, scritti anche per altri big della canzone: “La coppia più bella del mondo” e “Azzurro”, cantate anche da Adriano Celentano, “Insieme a te non ci sto più” (Caterina Caselli), “Tripoli ‘69” (Patty Pravo), “Messico e Nuvole” (Enzo Jannacci), “Genova per noi” e “Onda su onda” (Bruno Lauzi) e moltissimi altri, fino ai quindici brani inediti dell’ultimo album “Snob”, prodotto da Rita Allevato per Platinum, pubblicato un anno e mezzo fa.

“L’appuntamento del 28 luglio a Reggio, è un evento musicale storico e imperdibile per la Calabria – ha dichiarato il promoter Ruggero Pegna – viste le numerose richieste che riceve il Maestro da tutto il mondo. Questo concerto è un premio a Fatti di Musica, che lo presentato diverse volte in esclusiva in questa regione e al calore del pubblico calabrese, preferiti ad altre località in attesa da anni per un suo live. La preziosa location, allestita a gran teatro, farà da splendida cornice ad un evento certamente memorabile!”.

Dettagli tecnici e prevendita

Resi noti alcuni dettagli tecnici. L’imponente palcoscenico che ospiterà il concerto sarà montato a ridosso del Castello. Tutta la piazza sarà blindata con barriere orsogrill e sicurezza, come già accaduto lo scorso anno con Caparezza e sarà trasformata in un grande teatro con soli 1800 posti a sedere tutti numerati, suddivisi in quattro settori. I prezzi dei biglietti, compreso i diritti di prevendita sono i seguenti: Poltronissima Gold € 97,00, Poltronissima € 86,00, Poltrona A € 69, Poltrona B € 55. La prevendita partirà online su www.ticketone.it e in tutti i punti Ticketone mercoledì 1 giugno alle ore 11. (A Reggio Calabria: New Taxi, corso Garibaldi 330 e B’Art, a fianco Teatro Cilea). Per prenotazioni è disponibile il numero telefonico della Show Net: 0968441888; tutte le informazioni sono anche reperibili al sito web www.ruggeropegna.it.