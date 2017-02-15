Nel contesto del ciclo di incontri “Questione sociale e del lavoro, Dottrina della Chiesa ed Encicliche sociali”, giovedì 16 febbraio 2017, alle ore 18.00, nella Sala della chiesa di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove il quinto incontro “Paolo VI e l’enciclica “Populorum Progressio”. Interverranno don Antonio Santoro, parroco di S. Giorgio al Corso, e il dott. Francesco Massara, già presidente delle Acli Provinciali e Regionali, componente del Consiglio Pastorale Parrocchia S. Giorgio al Corso e della Curia. Con l’enciclica “Populorum Progressio”, pubblicata il 26 marzo 1967, all’indomani del Concilio Vaticano II, il Papa esorta ad una rinnovata presa di coscienza delle esigenze del messaggio evangelico riguardante lo sviluppo dei popoli, per potersi mettere con più efficacia al servizio degli uomini. L’enciclica partendo dallo studio dello sviluppo integrale dell’uomo delinea la problematica dello sviluppo solidale di tutta l’umanità.