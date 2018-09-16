Paolo Zanarella in Calabria per ‘Exit up to the mountains’
Domenica 16 settembre a Lorica il concerto del maestro Paolo Zanarella 'sospeso' sul lago Arvo, nella rassegna Exit up to the mountains
16 Settembre 2018 - 08:53 | di Vincenzo Comi
Domenica 16 settembre, in occasione della rassegna culturale “Exit up to the mountains” ideata e organizzata da Piano B in collaborazione a Transumanze Sila Festival, Lorica (CS) accoglierà il concerto del maestro Paolo Zanarella, pronto ad esibirsi “sospeso” sul lago Arvo.
La manifestazione, atta a valorizzare e promuovere i beni culturali e naturali del territorio calabrese, conterà anche diverse attività: dal trekking alle passeggiate a cavallo, dalla traghettata sull’Arvo ai percorsi enogastronomici.
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