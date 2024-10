Parco Caserta Sport Village, novità e progetti futuri. Il Direttore Polimeni: “Il 2018? Un lavoro eccezionale”

Un 2018 di sport, divertimento ed eventi. Il Parco Caserta Sport Village tira le somme al termine di un lungo anno in cui la passione ha smosso gli animi dei tanti sportivi reggini.

Benessere, energia, entusiasmo e voglia di stupire. Il lavoro svolto fino a questo giorno dallo staff del Parco e che ha scandito gli ultimi dodici mesi dell’anno è servito ad aumentare ed alimentare la voglia di sport in città attraverso l’ampliamento dell’offerta dei servizi rivolti alle tante persone che amano ‘tenersi in forma’.

A pochi giorni dal secondo anno di attività, il Parco Caserta Sport Village rivolge uno sguardo al futuro analizzando il recente passato.

Il settore agonistico di Italica Sport è la testimonianza di una netta crescita del centro sportivo. Centinaia di famiglie si sono avvicinate al parco in quest’ultimo anno con l’intenzione di far vivere ai propri figli prima di tutto un’esperienza di vita associata ad un percorso di crescita sportivo.

Le squadre di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e pattinaggio artistico, formate da ragazze e ragazzi di ogni età allenati da tecnici qualificati, hanno finora trasmesso i giusti valori dello sport.

Sono già decine le esperienze sportivo agonistiche vissute, nel 2018, dai piccoli atleti di Italica Sport che si affacciano al nuovo anno con una buona preparazione fisica e mentale necessaria ad affrontare il 2019 con maggiore consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità.

“Guardiamo al 2019 con ottimismo ed energia – spiega il Direttore del Parco Marco Francesco Polimeni – Abbiamo finora svolto un lavoro eccezionale che ci permette di iniziare il nuovo anno con il giusto entusiasmo. Abbiamo già programmato tante novità per i prossimi mesi con nuovi servizi e nuove attività sportive. Il Parco Caserta va vissuto da tutti i cittadini di tutte le età con numerose attività che coinvolgono dai primi anni di vita il bambino nel grembo materno fino ad arrivare all’adulto in età avanzata. Il nostro obiettivo quotidiano è quello di vedere la struttura ad ogni ora e in ogni suo angolo, pieno di famiglie desiderose anche solo di fare una semplice passeggiata in un’area verde o degustare un delizioso piatto presso OlíOlá Fresh Food, punto ristoro interno. Quanto ad Italica Sport il ringraziamento va ai tecnici Mannino (Pallanuoto), D’amico (Nuoto Sincronizzato), Ieracitano (Pattinaggio Artistico), Cilione e Garritano (Nuoto). L’impegno e la dedizione hanno portato la pallanuoto (unica realtà della provincia di Reggio Calabria) ed il nuoto ad eccellere nei primi posti in importanti manifestazioni organizzate dalla Federazione Italiana Nuoto, il pattinaggio artistico a competere ai livelli nazionali della Federazione Italiana Sport Rotellistici ed le sincronette del Syncro ad essere la seconda realtà della Calabria. Tutti splendidi risultati raggiunti da Italica Sport”.