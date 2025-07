Parco Lineare Sud, la denuncia di Zimbalatti: ‘Preda di vandali ed extracomunitari’ – VIDEO

Parco Lineare Sud, il conigliere Antonino Zimbalatti denuncia la situazione di degrado e incuria in cui versa la nuova area del lungomare di Reggio Calabria che, in attesa del completamento del ponte Calopinace, conserva strutture ancora non assegnate e ostaggio di continui atti vandalici.

“Nel parco lineare Sud non c’è nulla, è preda solamente di vandali, di extracomunitari che pensano di dettare le regole e di fare ciò che vogliono – spiega Zimbalatti – Invito gli operatori dell’informazione a venire con me per controllare non soltanto il discorso delle baracchette dei pescatori che ho evidenziato con un video, ma anche la situazione delle baracchette nella zona dell’Omeca, credo che ci siano le stesse problematiche”.

L’ex consigliere della maggioranza, passato da qualche tempo in Forza Italia, critica la strategia e l’operato del sindaco Falcomatà.

“Tagliare il nastro è ormai diventata una consuetudine, può essere anche un approccio elettorale anche comprensibile, però in realtà abbiamo il parco di Maldariti in totale abbandono, idem il Lido comunale, e la villetta di Santa Caterina, non ne parliamo. Purtroppo l’elenco è lungo. Senza una manutenzione ordinaria si creano soltanto spese a livello pubblico che i cittadini pagano. Inoltre ci sono anche abusi sull’energia elettrica perché in molti edifici pubblici mancano i contatori. Forse il nodo dei contatori non è soltanto quello idrico, ma anche quello elettrico”.