Parco del vento, Falcomatà sullo stato dell’opera: ‘Reggio si prepara alla bella stagione’ – FOTO

Proseguono a Pellaro i lavori per il Parco del Vento, un’infrastruttura che rientra nel più ampio progetto di rinnovamento del fronte mare della città di Reggio Calabria.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, accompagnato dai consiglieri Giovanni Latella e Giuseppe Marino, dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Eleonora Megale e dai tecnici dell’impresa incaricata, ha recentemente effettuato un sopralluogo nel cantiere.

Al termine dei lavori, il Parco del Vento rappresenterà un importante collegamento per il waterfront cittadino, creando una continuità urbana lungo la costa da Catona fino a Bocale.

“Il Parco del Vento a Punta Pellaro sta prendendo forma. L’opera è già completa per l’80%. Reggio si prepara alla bella stagione riappropriandosi di un altro tratto di costa”, ha dichiarato Giuseppe Falcomatà.

“Punta Pellaro è una delle aree più belle della città, conosciuta in tutta Europa per il kitesurf. Qui stiamo realizzando un nuovo bellissimo tratto di waterfront, con un’area fitness, un playground per il basket, giostrine per bambini, passerelle per l’accesso al mare per persone disabili, una pista ciclabile e cinquanta palme a fare da cornice”.

“La nostra città si trasforma, piano piano, da città sul mare a città di mare, con un unico waterfront da Catona a Bocale. Tutti i pezzi del puzzle stanno iniziando a comporsi”, ha concluso il sindaco.

Un’opportunità di sviluppo per l’area

Il Parco del Vento rappresenta una grande opportunità di crescita per una zona apprezzata a livello internazionale, soprattutto grazie alle sue condizioni naturali e meteorologiche favorevoli agli sport acquatici.

La località è infatti rinomata per il kitesurf, con condizioni di vento che la rendono un punto di riferimento per gli appassionati di questo sport in tutta Europa.

Un progetto da 1,2 milioni di euro

L’opera è finanziata con 1,2 milioni di euro attraverso i Patti per lo Sviluppo della Città Metropolitana e prevede una serie di interventi strutturali e migliorativi:

Pista ciclabile e area pedonale per passeggiate

Zona fitness all’aperto

Playground di basket

Giostrine per bambini

Due rampe di accesso al mare per disabili

Parcheggio ampio per residenti e turisti

49 palme per una cornice verde e accogliente

Nuovo sistema di illuminazione pubblica

Dissuasori per separare la pista ciclabile dalla strada

Docce pubbliche e tre fontane decorative

Un futuro punto di riferimento per cittadini e turisti

Al termine dei lavori, il Parco del Vento diventerà un nuovo polo di attrazione per residenti e visitatori, arricchendo ulteriormente il fascino del lungomare reggino e promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo.