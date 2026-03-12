Verità per Sissy Trovato Mazza e Fausto Dardanelli: presentate interrogazioni a Nordio

I tanti interrogativi che non hanno trovato risposta nelle investigazioni sulla morte dei due giovani servitori dello Stato sono stati argomento di conferenza alla Camera

I casi del carabiniere Fausto Dardanelli e dell’agente di polizia penitenziaria Sissy Trovato Mazza approdano in Parlamento. I tanti interrogativi che non hanno trovato risposta nelle investigazioni sulla morte dei due giovani servitori dello Stato sono stati argomento di conferenza nella sala stampa della Camera dei deputati per iniziativa dell’onorevole del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, firmataria di due interrogazioni al ministro Nordio. Una battaglia durissima quella intrapresa dalle famiglie Trovato Mazza e Dardanelli che chiedono verità e giustizia sulle circostanze che hanno determinato la morte dei due giovani, convinte che non si sia trattato assolutamente di suicidi.

I misteri sulla morte dell’agente Sissy

L’agente Sissy Trovato Mazza, che era campionessa italiana nella massima serie di calcio a 5 femminile nel ruolo di portiere ed aveva denunciato traffici illeciti all’interno del carcere, morì dopo due anni di agonia. Il decesso fu conseguenza di un colpo di pistola alla nuca che la attinse mentre era in servizio all’ospedale civile di Venezia per controllare una detenuta del Carcere della Giudecca in cui lavorava.

A dieci anni di distanza e dopo il rigetto di 9 richieste di archiviazione per suicidio, i genitori attendono che il gip di Venezia decida se modificare il capo d’indagine e proseguire oppure archiviare. Intanto, una detenuta che aveva sostenuto che Sissy fosse stata uccisa è sotto processo per calunnia, mentre la famiglia ha presentato una nuova denuncia relativa alla cancellazione di dati sul telefono dell’agente, scoperta dal perito informatico Giuseppe Daniele Riefolo.

Il caso del carabiniere Fausto Dardanelli

Vicenda analoga quella del carabiniere Fausto Dardanelli, ritrovato esanime nella propria autovettura nel comune di Bagaladi con due colpi di pistola alla testa e l’arma ancora in pugno. Ad evidenziare le molteplici incongruenze investigative, insieme al papà di Sissy, Salvatore Trovato Mazza, e alla mamma di Fausto, Maria Angela Placanica, sono intervenuti i deputati Ascari e Antonio Ferrara.

Hanno partecipato al dibattito anche i giornalisti Emilia Condarelli (ReggioTV) e Giuseppe Pizzo (Chi l’ha visto?), la criminologa Luisa D’Aniello, il criminalista Giuseppe Riefolo, l’avvocato Giulio Murano, la genetista forense Anna Barbaro e il criminologo Angelo La Marca.