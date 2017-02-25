Il parrucchiere Gianni Sorci festeggia 30 anni di attività

Per i suoi primi 30 anni di carriera, il parrucchiere Gianni Sorci si concede ai microfoni di CityNow.

Sono veramente molte le attività svolte in questa lunga e ricca carriera – ci racconta l’esperto e simpatico parrucchiere reggino – altrettanti gli obiettivi futuri da raggiungere, si aspetta infatti altrettanti successi, sulla scia di ciò che ha realizzato fino ad ora.

Calendario Unicram, Rai e Traviata: il lavoro recente

Di recente, Gianni ha acconciato le protagoniste del calendario per la Unicram ambienta al Teatro “Cilea” ed a Palazzo “Corrado Alvaro” che hanno indossato degli abiti del ‘700 della Sartoria Bruzzese. Mi tengo sempre aggiornato con corsi di formazione, tempo fa ho anche lavorato per la RAI, pettinando diversi personaggi famosi. Altrettanto importante la collaborazione per la messa in scena della “Traviata” e di diversi film girati in città.

A tal proposito ci spiega che se Reggio Calabria è migliorata per quanto riguarda il numero degli eventi, in particolare estivi, le sfilate di moda a cui lui prende parte, ci sono molti colleghi validi che però non hanno le strutture necessarie per ospitare tali corsi e per questo tutti gli addetti ai lavoro sono costretti a spostarsi al nord per prendere parte a manifestazioni di carattere nazionale. Chiedo per questo alle istituzioni competenti di tenerci in considerazione e proporre agli artigiani, agli stilisti di zona delle aree utili per sviluppare le proprie competenze.

Il valore del lavoro di squadra con i colleghi

Da sempre Gianni – ci spiega – ha lavorato in sinergia con altri colleghi, perché il gruppo dà forza e permette di crescere e di sviluppare, peccato che non tutti percorrono tale strada.

Il bravo Gianni senza nascondere un pizzico di emozione per questo suo importante traguardo rivolge un caro saluto agli amici di CityNow sempre tempestivo e sempre aggiornato che segue con grande entusiasmo tutti gli eventi del territorio.

A noi non resta che augurargli il meglio per il prosieguo di questa brillante carriera!