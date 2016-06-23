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Parte il 4° campo scuola di archeologia subacquea

Quarto campo scuola di archeologia subacquea: una settimana tra lezioni, simulazioni in acqua e lavoro sui reperti greco-romani del Museo di Locri

23 Giugno 2016 - 14:35 | di Redazione

Sunken treasures, tesori sommersi: archeologia subacquea al centro del campo scuola

Una settimana all’insegna dell’Archeologia Subacquea, in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Locri Epizephiri, per conoscere le tecniche delle indagini e degli scavi subacquei, nonchè le modalità di segnalazione in caso di rinvenimento.

Si parlerà di storia dell’archeologia subacquea, di legislazione dei beni culturali, di tecniche di prospezione e rilievo subacqueo, oltre che dei metodi di scavo, di documentazione grafica e fotografica e del recupero e primo trattamento dei reperti.
Verranno effettuate in acqua le simulazioni di tutte le fasi di un cantiere subacqueo e ogni pomeriggio si lavorerà su materiali greco-romani al Museo di Locri (riconoscimento forme, lavaggio e primo restauro conservativo).

Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza da parte della Soprintendenza per i Beni Culturali della Calabria ed il brevetto di Advanced Underwater Archaeology.

Per info: dott.ssa Roberta Eliodoro 329.4640045
Archeologia subacquea: campo scuola in collaborazione con il Museo di Locri

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