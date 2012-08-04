City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

La VI Edizione del DEAfest: Cultura e Musica nell’Aspromonte

Dal 5 al 18 agosto, il DEAfest anima l'Aspromonte con concerti, degustazioni e cultura locale. Scopri il programma e unisciti alla celebrazione dell'identità calabrese

04 Agosto 2012 - 16:09 | Bruno Crea

VI edizione del DEAfest, festival nella vallata del Gallico in Aspromonte

Dal 5 agosto prende il via la VI edizione del DEAfest, festival che anima la vallata del Gallico e coinvolge i comuni di Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte e, per la prima volta, anche Reggio Calabria. Un evento caratterizzato dalla collaborazione tecnico-scientifica del Laborest del dipartimento PAU dell’università Mediterranea.

Un Inizio all’Insegna dell’Ecosostenibilità

Si inizia alle 19.00 di domenica 5 agosto a Sant’Alessio in Aspromonte con la presentazione dei progetti dell’Ecodistretto, seguita da una degustazione a “km zero” di prodotti tipici enogastronomici. La serata si concluderà alle 22.30 con il concerto della band siciliana “I Beddi”, che darà voce ai proverbi e alle ballate della tradizione siciliana.

Un Calendario Ricco di Appuntamenti

Il festival propone un calendario denso di eventi che esploreranno le ricchezze culturali e naturali dell’Aspromonte attraverso la musica. Tra gli artisti invitati: i “Nobraino” a Calanna, “Les Troblamours” a Podargoni, i “Kalavria” a Laganadi, “Yoyo Mundi” a Villa San Giuseppe, e Alessandro Mannarino a Gambarie.

Per maggiori informazioni sul programma e sugli eventi, visitare il sito internet del festival: www.deafest.org.

 

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Parco Nazionale dell’AspromonteUniversità MediterraneaCalannaLaganadiReggio CalabriaSant’Alessio in AspromonteSanto Stefano in Aspromonte Musica
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?