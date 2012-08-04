La VI Edizione del DEAfest: Cultura e Musica nell’Aspromonte
Dal 5 al 18 agosto, il DEAfest anima l'Aspromonte con concerti, degustazioni e cultura locale. Scopri il programma e unisciti alla celebrazione dell'identità calabrese
04 Agosto 2012 - 16:09 | Bruno Crea
Dal 5 agosto prende il via la VI edizione del DEAfest, festival che anima la vallata del Gallico e coinvolge i comuni di Calanna, Laganadi, Sant’Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte e, per la prima volta, anche Reggio Calabria. Un evento caratterizzato dalla collaborazione tecnico-scientifica del Laborest del dipartimento PAU dell’università Mediterranea.
Un Inizio all’Insegna dell’Ecosostenibilità
Si inizia alle 19.00 di domenica 5 agosto a Sant’Alessio in Aspromonte con la presentazione dei progetti dell’Ecodistretto, seguita da una degustazione a “km zero” di prodotti tipici enogastronomici. La serata si concluderà alle 22.30 con il concerto della band siciliana “I Beddi”, che darà voce ai proverbi e alle ballate della tradizione siciliana.
Un Calendario Ricco di Appuntamenti
Il festival propone un calendario denso di eventi che esploreranno le ricchezze culturali e naturali dell’Aspromonte attraverso la musica. Tra gli artisti invitati: i “Nobraino” a Calanna, “Les Troblamours” a Podargoni, i “Kalavria” a Laganadi, “Yoyo Mundi” a Villa San Giuseppe, e Alessandro Mannarino a Gambarie.
Per maggiori informazioni sul programma e sugli eventi, visitare il sito internet del festival: www.deafest.org.
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