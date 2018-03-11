Inter e Napoli si giocano una stagione e all'Hostaria dei Campi si vive tutto insieme, tra pizza ad alta digeribilità, cucina locale e birre artigianali

Una partita che può valere una stagione. L’Inter si gioca un posto in Champion’s, per il Napoli, dopo il brusco stop casalingo con la Roma, l’obbligo di vincere nel tempio del calcio per tenersi vicin oalla Juventus. Grandi emozioni che si potranno vivere tutti insieme e davanti ad una buona pizza, ovviamente all’Hostaria dei Campi.

Il locale, situato nel cuore di Reggio Calabria, offre, inoltre, ai suoi avventori prodotti di qualità accompagnati da un’ottima cucina.

L’Hostaria è luogo ideale dove poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non perdere le specialità della casa come la “calabrese” o la “bufalina“. All’Hostaria potrai persino lanciare la tua fantasia!

Prenota il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 e gusta la cucina dell’Hostaria dei Campi.