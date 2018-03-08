In via Sbarre Superiori scarifica del vecchio asfalto e posa del nuovo manto: l'annuncio del sindaco Falcomatà dopo la messa in sicurezza della strada

“In via Sbarre Superiori sono in corso i lavori per la realizzazione del nuovo manto stradale.

Nelle scorse settimane è stata messa in sicurezza la strada, fino ad oggi priva persino dei canali di scolo e di regimentazione delle acque meteoriche. Ora si sta procedendo con la scarifica del vecchio asfalto, prima della posa del nuovo manto.

I lavori porteranno un po’ di disagio per cittadini ed esercizi commerciali, ma sono sicuro che ne varrà la pena”.

Con questo post, pubblicato su Facebook, il sindaco Falcomatà ha annunciato l’avvio dei lavori. Finalmente qualcosa in città so muove rispetto alle strade disseminate di buche, tanto altro c’è ancora da fare.

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