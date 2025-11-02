50 anni dalla morte di Pasolini, Occhiuto: ‘Ricordiamo un genio inquieto, amava la Calabria’
"Amava la Calabria, 'terra di limoni in cui vorrei vivere e morire'. Un legame autentico con il Sud" così il governatore Occhiuto
02 Novembre 2025 - 15:03 | di Redazione
”A 50 anni dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini ricordiamo un genio inquieto, libero, visionario. Uno dei più grandi italiani del Novecento. Amava la Calabria, “terra di limoni in cui vorrei vivere e morire”.
Un legame autentico con il Sud e con l’anima più vera dell’Italia”.
Lo scrive su X Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.