Addio a Pasquale Morabito. Il cordoglio della Redel Viola. Comunicato
Stella d’argento del Coni. Una vita spesa a servizio dei giovani e del basket
27 Dicembre 2025 - 08:54 | Comunicato
La Redel Reggio Calabria esprime profonda tristezza per la dipartita di Pasquale Morabito.
Da Piazza Sant’Agostino a pioniere della Cestistica, Pasquale ha trascorso anni in neroarancio nel settore giovanile a cavallo del periodo tra gli anni ottanta e novanta come straordinario Dirigente operativo.
Stella d’argento del Coni, marito e padre esemplare, grande amico, un signore dal garbo eccezionale e dal sorriso gentile.
Una vita spesa a servizio dei giovani e del basket. Riposa in pace Pasquale e grazie per la tua opera meritoria.
Siamo vicini alla moglie e ai figli e a tutti coloro che lo hanno conosciuto e ne piangono la scomparsa.