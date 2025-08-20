Elezioni Regionali, Tridico: ‘Calabria non è periferia, è terra da far rinascere’

"La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita. Il futuro si costruisce. E io sono pronto a costruirlo con voi" l’annuncio di Tridico sui social

“Amiche e amici della mia terra, cari calabresi, cara Calabria, La mia storia inizia qui, tra queste montagne, questo mare e fra voi che mi avete insegnato i valori della fatica, della solidarietà e del sogno. Ho avuto la fortuna di studiare, viaggiare, lavorare e crescere anche lontano, ma la Calabria è da sempre la mia radice più profonda e oggi la mia più grande responsabilità. Oggi sento forte il dovere di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza di credere che nulla è impossibile, se lo si affronta insieme la speranza”.

Inizia così il post di Pasquale Tridico, europarlamentare M5S e prossimo candidato alla presidenza della Regione Calabria, sui sui canali social. Prosegue Tridico:

“Per questo ho deciso di dare la mia disponibilità al Presidente Giuseppe Conte, alla comunità del M5S, a tutte le forze progressiste e a tutti i cittadini calabresi, per una mia candidatura alla Presidenza della Regione, perché questa terra merita sanità pubblica che funzioni, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità. La Calabria merita un futuro in cui restare non sia una condanna, ma una scelta di vita”.

