Consiglio Regionale, ufficiale: Tridico si dimette e ritorna a Bruxelles

Al suo posto al Consiglio Regionale ci sarà l'ex parlamentare pentastellata Elisabetta Barbuto, candidata alle ultime regionali nella circoscrizione Centro

Era una decisione attesa, nell’aria probabilmente già da quando Pasquale Tridico ha rotto gli indugi e deciso di scendere in campo per sfidare Roberto Occhiuto alle urne.

L’ex presidente dell’Inps ha voluto aspettare sino all’ultimo giorno (per domani infatti era fissata la scadenza) per organizzare l’opposizione a Palazzo Campanella, non certo per compiere una scelta già compiuta in partenza.

Secondo quanto raccolto, attraverso comunicazioni inviate via PEC dall’ufficio di Bruxelles, Tridico nella giornata di oggi ha ufficialmente sciolto le riserve, decidendo quindi di rimanere in Europarlamento.

Tridico non parteciperà alla seduta del Consiglio regionale in programma giovedì 27 novembre, al suo posto ci sarà l’ex parlamentare pentastellata Elisabetta Barbuto (candidata alle ultime regionali nella circoscrizione Centro).