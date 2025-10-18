Calabria o Bruxelles? Dopo il ko alle regionali, Tridico ha deciso

Dopo la sconfitta alle regionali, Pasquale Tridico ha preso la sua decisione. Secondo quanto raccolto da CityNow, in conferma a quanto già riportato lo scorso 7 ottobre, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle ha scelto di rimanere a Bruxelles, rinunciando al seggio da consigliere regionale d’opposizione.

Tridico aveva chiesto qualche giorno di riflessione dopo la delusione elettorale, ma la scelta alla fine è arrivata. Una decisione che, per molti, era nell’aria già da tempo.

Durante la campagna elettorale, alla domanda diretta su cosa avrebbe fatto in caso di sconfitta contro Roberto Occhiuto, Tridico aveva glissato: “Non ho pensato a cosa farò perché vincerò io”. Parole pronunciate con la sicurezza di chi credeva nella vittoria, ma che oggi suonano come il preludio a un passo indietro dalla scena politica calabrese.

Leggi anche

Già nel giorno dell’ufficialità della sua candidatura, infatti, i rumors in ambienti vicini ai 5 Stelle lasciavano intendere che, in caso di ko alle urne, l’ex presidente dell’Inps avrebbe preferito continuare il proprio mandato europeo -anche per questioni familiari, essendo gli affetti più cari trasferitisi proprio a Bruxelles- piuttosto che sedere tra i banchi dell’opposizione a Palazzo Campanella.

La rinuncia di Tridico -in attesa della comunicazione ufficiale da parte dello stesso europarlamentare- apre adesso la strada alla surroga: il seggio dovrebbe andare a Elisabetta Barbuto, candidata del Movimento 5 Stelle nel Collegio Centro. La motivazione è da legare al fatto che, sui resti totali, il decimo seggio della coalizione di centrosinistra è proprio il primo seggio del Movimento 5 Stelle nel Collegio Centro.