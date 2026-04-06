Tradizione rispettata in Calabria, a Pasquetta gita fuori porta

Tradizione rispettata anche in Calabria per il Lunedì dell’Angelo. Il cielo limpido e le temperature in rialzo hanno favorito la tradizionale gita fuori porta di Pasquetta con un aumento del traffico sulle strade verso le principali località della regione, ma senza particolari disagi. Molte le presenze nei ristoranti e negli agriturismi.

Tra le mete preferite dai calabresi le montagne e i laghi della Sila, quest’anno piuttosto avare di neve e con una temperatura ancora piuttosto frizzante. Camigliatello Silano a Lorica, nel cosentino e presenze anche a Villaggio Mancuso (Catanzaro), Trepidò nel crotonese e Gambarie d’Aspromonte nel reggino.



Buono l’afflusso anche nelle principali località balneari, soprattutto a Tropea dove si è registrato quasi il tutto esaurito.



C’è stato anche chi ha scelto di trascorrere la Pasquetta all’insegna della cultura, andando a visitare il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria che nella sua vasta collezione di straordinari reperti annovera i Bronzi di Riace, le statue degli antichi guerrieri ammirati in tutto il mondo.