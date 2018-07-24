Il cantautore reggino Pino Arco pubblica il singolo Passione facile, ironico e metalinguistico, e anticipa a settembre un brano scritto con Giuseppe Gangemi

Il poliedrico cantautore Pino Arco propone un nuovo singolo con un testo accattivante e ironico e sonorità moderne che possono piacere sia ai giovani che a un pubblico maturo. Come altri componimenti, “Passione facile” è una canzone metalinguistica che inserisce nel testo riferimenti al mondo della musica e agli strumenti musicali, inneggiando al piacere di suonare e di cantare.

L’universo di Pino, nella vita è nell’arte, è costituito da sentimenti genuini e positivi e da una sottile autoironia. Pino ci anticipa che a settembre uscirà un nuovo pezzo che si chiama “Quando ero bambino” in collaborazione con il poeta reggino Giuseppe Gangemi che debutta come paroliere.

Pino Arco, oltre alla musica, si dedica alla scrittura creativa e all’arte pittorica eseguendo dei collage con materiali riciclati.

All’inizio di quest’anno la casa editrice Scatole Parlanti ha pubblicato un suo libro di racconti brevi dal titolo “Stravaganti racconti fuori dal castello”. Ha pubblicato due dischi “Amica stella” e “Leggermente pop” e sta organizzando dei concerti in Calabria per promuovere il nuovo singolo “Passione facile” e per divulgare il meglio della sua produzione.