Tifosi della Reggina pronti a invadere Paternò. Prevendita al via. I prezzi

Adesso più che mai non vogliono far mancare il loro sostegno alla squadra

Saranno come sempre in tanti al seguito della Reggina in occasione della trasferta di Paternò. E’ facile immaginare che entrati nella parte più importante della stagione, i tifosi adesso più che mai non vogliano far mancare il loro sostegno alla squadra.

Leggi anche

Il comunicato

Al via la prevendita del settore ospiti di Paternò. I biglietti possono essere acquistati presso il rivenditore Bcenters via sbarre centrali 260, 89133 Reggio Calabria. Non è possibile acquistare il tagliando on line.

Costo biglietto € 10,00 + prevendita.