Patto territoriale di comunità educante della Locride, Versace: ‘Spazio giovani non resti un episodio’ – FOTO

“Una bella giornata, un istituto scolastico che torna ad essere un luogo di formazione e non solo per molti ragazzi di Siderno e del comprensorio della Locride. Riprende vita uno spazio che guarda al futuro. La Città metropolitana di Reggio Calabria si sente parte in causa perché sosterrà, non soltanto per le esigenze materiali, ma collaborerà affinché spazi come questi non siano un episodio isolato ma possano aumentare. Il nostro impegno di amministratori pubblici è sempre di più legato ad un corretto sviluppo delle giovani generazioni, lo stiamo facendo da tempo, ad esempio, sul campo dell’edilizia scolastica, con la realizzazione di nuovi e moderni istituti in tutta l’area metropolitana. L’intesa con il territorio, con i sindaci e le comunità educanti è sempre più stretta proprio perché, sin dall’avvio del nostro impegno, insieme al sindaco Giuseppe Falcomatà, abbiamo ritenuto fondamentale offrire ai nostri giovani le stesse opportunità garantite in altre regioni d’Italia. La Città metropolitana ha manifestato da subito il proprio interesse e la propria disponibilità ad accompagnare e sostenere il Patto territoriale di Comunità educante della Locride, ritenendolo un valido strumento per promuovere una sana crescita per i nostri figli”.