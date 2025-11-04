City Now

Il Pd critica la Giunta Occhiuto: ‘Veti incrociati e trattative infinite, spettacolo indecente’

“la Calabria non può essere teatro di una gestione privatistica del potere. Molto grave l’assurda marginalizzazione della provincia reggina”, affermano i dem

04 Novembre 2025 - 16:19 | Comunicato Stampa

occhiuto ringrazia

“Chi parte male finisce male”. Il Pd Calabria commenta così la nuova giunta regionale voluta da Roberto Occhiuto, secondo i dem nata “tra veti incrociati, trattative infinite e giochi di equilibrio utili alle correnti ma non ai cittadini”.

“Si è assistito – si legge in una nota del Partito democratico calabrese – a uno spettacolo indecente, senza alcuna visione di governo. Abbiamo visto ore di riunioni, nomi che entravano ed uscivano e tanta brama di potere. Non sono emersi criteri dichiarati e neppure meriti riconoscibili. Soprattutto, non traspare alcuna idea di futuro e tra poco il centrodestra ricaverà altre due poltrone di assessori con apposita modifica statutaria”.

Il Pd sottolinea che “le scelte prese non sanno di politica ma fanno trasparire la familismo e calcoli interni”. Secondo i dem, “la Calabria non può essere teatro di una gestione privatistica del potere a discapito della capacità, della competenza, della responsabilità e della rappresentanza territoriale. È molto grave, in questo ultimo senso, l’assurda marginalizzazione della provincia reggina”.  

“La Calabria ha bisogno di una guida capace e libera. Noi faremo opposizione con fermezza e responsabilità, perché questa terra – conclude il Pd Calabria – non può più permettersi di essere tradita”.

