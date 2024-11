Pecoraro Scanio promuove alleanza tra Parchi e Coldiretti per una Calabria a Turismo Sostenibile

Ieri nella sala dell’Enoteca Regionale della Provincia di Cosenza, su proposta dell’ex ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, è stato avviato un patto di consultazione tra i presidenti dei Parchi della Sila e dell’Aspromonte, Sonia Ferrari e Giuseppe Bombino, insieme al presidente regionale della Coldiretti Pietro Molinari e al vicepresidente nazionale dei giovani Coldiretti Daniele Perrone.L’obiettivo dell’iniziativa è quello di costruire un’alleanza tra parchi ed agricoltura per promuovere iniziative concrete di valorizzazione dei territori e un turismo sostenibile e Slow.«Già nel 2015 – ha dichiarato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde – organizzeremo un evento allo scopo di far conoscere le più interessanti imprese che si dedicano ad attività di agricoltura multifunzionale nelle zone dei parchi calabresi. Una risposta concreta alla crisi ma anche un modo per incoraggiare soprattutto i giovani che con l’agricoltura e con il turismo creano nuove attività e nuova occupazione».A tal proposito, il presidente regionale della Coldiretti Molinari ha espresso grande soddisfazione per la possibilità di costruire un costante rapporto di collaborazione con i parchi nazionali presenti in Calabria. Da parte loro, i presidenti dei parchi della Sila e dell’Aspromonte, Ferrari e Bombino, si sono detti entusiasti dell’opportunità di valorizzare le iniziative di agricoltura e turismo sostenibile già in corso, e poter promuovere la visita di queste importanti zone naturalistiche anche con riferimento a Expo 2015.Anche il presidente del Parco nazionale del Pollino Domenico Pappaterra ha comunicato la propria adesione all’iniziativa.