Bagnara Calabra, Pellegrina si prepara alla festa di Maria SS. Annunziata. Il programma

Pellegrina di Bagnara Calabra si prepara a vivere uno dei momenti più profondi e identitari della sua vita comunitaria: i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Annunziata, Patrona amata e presenza materna che, da generazioni, accompagna il suo cammino di fede.

Il tema spirituale che anima le celebrazioni di quest’anno si raccoglie attorno al valore del “sì”: quello di Maria, pronunciato a Nazareth e quello di San Francesco d’Assisi, di cui ricorre l’ottavo centenario della morte. Due risposte diverse ma unite dalla stessa radice: l’abbandono fiducioso a Dio.

Il “sì” della Vergine accoglie e dona Cristo al mondo; quello del Poverello di Assisi si fa vita vissuta, testimonianza concreta di Vangelo e fraternità. Insieme, parlano ancora oggi al cuore dei fedeli, invitando ciascuno a riscoprire una fede autentica, capace di diventare dono e impegno quotidiano.

Il programma delle celebrazioni

E’ su questa linea che si sviluppa il programma che, nel solco della tradizione, intreccia momenti di intensa fede, spiritualità e pietà popolare.

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I festeggiamenti prenderanno avvio domenica 22 con l’apertura ufficiale alle ore 19:00, seguita dalla solenne “Calata e Parata” della Sacra Effigie di Maria SS. Annunziata: un rito suggestivo e profondamente sentito, accompagnato dalla voce di Carmen Floccari, che segna simbolicamente l’inizio del tempo di grazia e culmina nell’atto di affidamento dell’intera comunità alla Vergine.

Lunedì 23 sarà dedicato alla preghiera e alla vita sacramentale: il Santo Rosario alle 17:30 introdurrà la solenne celebrazione eucaristica delle 18:00, durante la quale si terrà il rito di ingresso degli aspiranti e dei novizi, segno concreto di una tradizione che continua a trasmettersi. La serata proseguirà con le confessioni, offrendo ai fedeli un tempo di riconciliazione e rinnovamento interiore.

Martedì 24 proseguiranno i momenti di preghiera con il Santo Rosario alle 17:30 e la celebrazione eucaristica delle 18:00, durante la quale ci sarà la “Presa di Possesso” del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Un momento ecclesiale di grande valore, che sarà accompagnato dall’omelia di Padre Pasquale Triulcio pfi, direttore dell’Archivio Storico Diocesano.

Il nuovo Consiglio Direttivo

In questo clima di continuità e rinnovamento, la Confraternita di Maria SS. Annunziata annuncerà il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2026-2028. A guidare il sodalizio sarà il Priore Fabio Fioramonte, affiancato dal Primo Assistente Valentina Focà e dal Secondo Assistente Domenica Gramuglia. Domenico Celi ricoprirà il ruolo di Maestro delle Cerimonie, mentre Diego Romano sarà Gonfaloniere.

La formazione dei nuovi confratelli sarà affidata al Maestro dei Novizi Rosanna Maio; Antonino Maio sarà Cassiere e Paolo Scordo Segretario. Completano il Consiglio i Consiglieri Vincenzo Maio, Antonella Fioramonte e Maria Carmela Pirrotta, mentre il Collegio dei Revisori dei Conti sarà composto da Antonio

Latella, Giuseppe Varacalli e Giuseppe Bonforte. Un passaggio significativo che unisce tradizione e rinnovato spirito di servizio.

La Solennità dell’Annunciazione del Signore

Il culmine dei festeggiamenti sarà mercoledì 25, Solennità dell’Annunciazione del Signore. La giornata si aprirà alle ore 9:00 con il tradizionale giro per le vie del paese del Gran Concerto Bandistico “F. Cilea” di Delianuova.

Seguirà la visita in chiesa dei bambini della scuola dell’infanzia, segno di una fede che abbraccia tutte le età e alle 9:30 l’incontro con gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado plesso Pellegrina sul tema “Un SI che rinnova il mondo. Costruttori di pace, da Assisi a Nazareth”, ponte ideale tra il messaggio spirituale della festa e le nuove generazioni. La mattinata proseguirà con l’adorazione eucaristica, le confessioni, l’Angelus e la benedizione.

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Nel pomeriggio, il Santo Rosario introdurrà la solenne celebrazione eucaristica delle 18:00, la cui omelia

sarà tenuta da Padre Amedeo Gareri dei Frati Minori Cappuccini. A seguire, la breve ma intensa Informazione ad uso interno – Internal use information processione della Sacra Effigie di Maria SS. Annunziata, i fuochi d’artificio e la tradizionale “Salita e Riposizione”, gesto carico di significato e partecipazione.

Una comunità che si affida

In questo tempo di grazia, Pellegrina rinnova la sua identità più profonda: una comunità che prega, che

si ritrova, che si affida.

I festeggiamenti in onore di Maria SS. Annunziata si fanno voce che interpella il cuore, invitando a riscoprire la fede condivisa, la bellezza della fraternità e la speranza che nasce da un “sì” autentico, capace ancora oggi di rinnovare la vita di tutti i fedeli.