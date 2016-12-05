A Pentedattilo il ‘Secondo Villaggio di Natale’
Il 17 e 18 dicembre il borgo antico di Pentedattilo ospita la seconda edizione del Villaggio di Natale, dalle 15:30 alle 20:30
05 Dicembre 2016 - 09:20 | di Vincenzo Comi
L’associazione “Pro Pentedattilo onlus”, l’agenzia Borghi Solidali in collaborazione con l’associazione “I Vicoli dell’arte”, impegnate da tempo nella valorizzazione, promozione del territorio e del borgo antico di Pentedattilo, grazie al lavoro di volontari, organizzano anche quest’anno, con il patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo la Seconda edizione del Villaggio di Natale.
L’ass.
Pro Pentedattilo onlus – Borghi Solidali in collaborazione dell’ass. I Vicoli dell’arte ed il patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo, organizzano anche quest’anno la seconda edizione del villaggio di Natale 2016. L’evento continua nel dare valore e far conoscere l’antico paese, grazie all’impegno instancabile dei volontari.
Non mancate… Vi aspettiamo.
Appuntamento al 17 e 18 dicembre 2016 dalle ore 15:30 alle 20:30.
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