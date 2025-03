Fortini di Pentimele chiusi e vandalizzati, Pazzano: “Intera area abbandonata al degrado”

Il consigliere comunale del gruppo La Strada Saverio Pazzano ha effettuato un sopralluogo a Pentimele, nella zona dei Fortini, evidenziando il degrado e l’abbandono.

“Alle mie spalle, la porta di uno dei due fortini restaurati di recente è chiusa e in stato di abbandono. Chiaramente, il fortino dietro di me è anche vandalizzato. È una riflessione sulla degradazione di quest’area, che potrebbe e dovrebbe essere davvero il polmone verde della città.

L’abbandono è, di per sé, una forma di vandalizzazione istituzionale. Spesso si parla di atti vandalici contro i beni collettivi della città, e naturalmente si tratta di comportamenti inaccettabili. Tuttavia, bisogna anche sottolineare la responsabilità dell’amministrazione nello stato di incuria in cui versa questa zona”, le parole di Pazzano.

Un modello di gestione alternativo per il verde pubblico

“È necessario ripensare la gestione di queste aree, restituendole alla fruizione pubblica con un’idea di comunità. Sono arrivato qui -evidenzia Pazzano- con una passeggiata di appena dieci minuti, lasciando l’auto in via Carrera, che rappresenta l’accesso pedonale a questa area verde, ma che è purtroppo un enorme cumulo di immondizia, più volte segnalato.

L’area di Pentimele non è solo i Fortini, ma è uno spazio verde straordinario che andrebbe tutelato e che invece si trova in completo abbandono. Ogni estate, come ben sappiamo, è soggetta a incendi, senza alcuna manutenzione né cura del verde. I pini secolari di questa zona resistono al tempo, ma senza alcun intervento di conservazione”.

ll consigliere comunale ha assicurato che chiederà “una vera e piena riconsegna alla collettività, una tutela concreta e duratura, e una valorizzazione reale di questo patrimonio naturale”.