In Calabria il corso di istruttore di nuoto paralimpico

La FINP delegazione Calabria, con grande piacere, comunica l’inserimento nel calendario nazionale del corso per diventare istruttore di nuoto paralimpico.

Per la prima volta, infatti, in Calabria si terrà il corso di Istruttore di Nuoto Paralimpico organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico Delegazione Calabria al quale parteciperanno docenti di carattere nazionale.

Il corso verrà svolto in 2 sezioni uno on-line ed uno con lezioni frontali in aula e in acqua a Villa San Giovanni nella splendida location della piscina “IL CORALLO” di via matteo messina. www.piscinacorallo.it

L’iniziativa è importante perché darà agli operatori del settore la capacità e la professionalità di poter operare come istruttori specialistici nell’ambito del nuoto con riferimento alla disabilità fisica. Negli ultimi 5 anni la Nazionale Italiana di nuoto Paralimpico si è distinta a livello mondiale. La nostra terra annovera campioni di carattere assoluto fra cui Anna Barbaro atleta “non vedente” della ASD polisportiva TEAM 14 plurimedagliata ai campionati italiani e in acque libere.