Perla dello Stretto: successo per i ragazzi di amici

Una domenica di balli, foto e autografi con Virginia Tomarchio, Klaudia Pepa e Giorgio Albanese al centro commerciale che punta a 50 attività entro fine anno

Una domenica targata Amici. Entusiasmo alle stelle al centro commerciale Perla dello Stretto per l’esibizione di Virginia Tomarchio, Klaudia Pepa e Giorgio Albanese. I Tre ragazzi di Amici 2015, già protagonisti della fase serale del talent show condotto da Maria De Filippi, hanno eseguito alcune delle coreografie che hanno contraddistinto il loro percorso all’interno della scuola più famosa d’Italia. Amabile fuori programma con l’improvvisazione di una coreografia a due eseguita da Klaudia e Virginia.

Al termine dell’esibizione i tre ballerini hanno incontrato i propri fan per foto e autografi. Un vero e proprio bagno di folla di giovani e meno giovani ha sommerso i tre ragazzi. I fan più agguerriti hanno sfidato il caldo assiepandosi sotto al palco sin dalla prime ore del mattino.

Il centro commerciale e la strategia di apertura

L’evento “Amici” si inserisce nella mission del centro commerciale della Perla dello Stretto, che nato dalla visione unitaria di un gruppo di imprenditori, vuole essere uno strumento per la valorizzazione ed integrazione con il territorio.

Trai i tanti sorrisi si è registrato anche quello della ragazzina che durante l’inaugurazione del centro commerciale aveva subito la calca della folla accusando un lieve malore. Per lei un incontro privato con i tre ragazzi di Amici, un momento emozionante tra foto e abbracci.

Degustazione di frutta e nuove aperture

Un successo anche per la degustazione di frutta e che nella giornata di sabato ha permesso a tutti i visitatori del centro di gustare una sana, colorate e fresca frutta di stagione. Molte ancora le sorprese in cantiere per lo shopping center di Villa San Giovanni che dopo l’inaugurazione del 22 luglio scorso e l’apertura di 15 attività commerciali, avvierà secondo la strategia di apertura e commercializzazione le restanti attività commerciale per arrivare entro fine anno ad un complessivo di 50 attività commerciali.