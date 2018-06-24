Insalata di seppia con mandorle e frittura al metro terra e mare: il nuovo menù di pesce della Pescaria dei Campi, all'Hostaria dei Campi di Reggio Calabria

Domenica in leggerezza! Hai già provato la nostra insalata di seppia con mandorle e glassa di balsamico? La trovi nel menù Pescaria dei Campi, insieme alla frittura al metro terra&mare e tutto il menù di pesce come di seguito elencato.

Così il noto locale reggino dà il benvenuto alla bella stagione, presentandovi il nuovo menù. Piatti semplici e gustosi che porteranno il mare in tavola. Venite a provare PescAria dei Campi e fateci sapere cosa ne pensate!”

L’Hostaria dei Campi è situata nel cuore di Reggio Calabria, offre solamente prodotti di qualità accompagnati da una gustosa cucina. E’ il luogo ideale in cui poter gustare cucina locale, con prodotti a chilometro zero e biologici, pizza ad alta digeribilità, stuzzicherie e menu senza glutine. Potrai, inoltre, accompagnare i tuoi piatti con un’attenta selezione di birre artigianali e vini provenienti da tutta Italia.

Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766